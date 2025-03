Auslosung der Basketball-EM DBB-Team spielt bei der EM gegen Litauen und Gastgeber Finnland Stand: 27.03.2025 15:06 Uhr

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) wird bei der Europameisterschaft (27. August bis 14. September) in der Vorrunde auf Gastgeber Finnland, Litauen, Montenegro, Schweden und Großbritannien treffen. Die Vorrundenspiele des DBB-Teams finden im finnischen Tampere statt.

Dies ergab die Auslosung am Donnerstag (27.03.2025) im lettischen Riga. Ausgelost wurden die Gruppen von zwei europäischen Basketball-Legenden: Nikos Zisis, 2005 Europameister mit Griechenland, und Rudy Fernandez, Kapitän des spanischen Europameisterteams von 2022.

Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner peilt bei der Eurobasket 2025 die nächste Medaille an. Bei der vergangenen EM 2022 hatte das DBB-Team als Gastgeber mit Spielen in Köln und Berlin die Bronzemedaille geholt. Ein Jahr später gelang unter Gordon Herbert der Gewinn des Weltmeistertitels. Nach den Olympischen Sommerspielen in Frankreich, der mit einem vierten Platz vier endete, hatte der Spanier Alex Mumbrú das Amt des Bundestrainers übernommen.

Modus bei der Eurobasket - Vier Vorrundengruppen plus K.o.-Runde

Das Format ist im Vergleich zu den vergangenen Turnieren gleich geblieben: Die 24 teilnehmenden Nationen werden auf vier Gruppen zu je sechs Teams verteilt. Die vier bestplatzierten Teams nach der Vorrunde erreichen das Achtelfinale, von dort geht es im K.o.-Modus weiter bis ins Endspiel. Dennis Schröder und Co. müssten also neun Spiele bis zu einem möglichen EM-Titel absolvieren.

Weltmeister Deutschland topgesetzt - wie Spanien, Serbien oder Frankreich

Die 24 Teams wurden bei der Auslosung in einer Setzliste anhand der FIBA-Weltrangliste auf sechs Lostöpfe verteilt. Die deutschen Basketballer, amtierender Weltmeister und derzeit Weltranglistendritter, gehörten zu den topgesetzten Teams und landeten bei der Auslosung in Topf 1, ebenso wie Titelverteidiger Spanien, Vizeweltmeister Serbien und Frankreich, Gewinner der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein Duell mit diesen Schwergewichten wäre also frühestens ab dem Achtelfinale möglich.

Vorrunde in vier Nationen, K.o.-Spiele in Riga

Wie bei den vergangenen Turnieren gibt es vier ausrichtende Nationen, die jeweils eine komplette Vorrundengruppe beherbergen. Die Spiele der Gruppe A mit Gastgeber Lettland werden in Riga ausgetragen. Gruppe B mit Finnland spielt in Tampere, Gruppe C mit Zypern in Limassol und Gruppe D spielt im polnischen Katowice. Ab dem Achtelfinale finden alle Partien in der Arena in Riga statt, die 14.500 Fans Platz bietet.

Die vier Gastgeber-Nationen des Turniers, automatisch für die EM qualifiziert, durften sich außerdem Partnerverbände aussuchen, die den jeweiligen Gruppen bereits im Vorfeld zugeteilt wurden. Dadurch stand schon fest, dass Lettland gegen Estland spielt. Finnland hat Litauen zu Gast, Zypern spielt gegen Griechenland und Polen gegen Island.

Aufgrund der Verteilung der Teams auf die Lostöpfe und der ausgewählten Partnernationen stand außerdem bereits vor der Auslosung fest, dass Slowenien in der Gruppe D in Katowice antreten wird.

Gemäß FIBA-Beschluss war es zudem ausgeschlossen, dass die Türkei die Vorrundenspiele in einer Gruppe mit Griechenland auf Zypern spielt, aufgrund der politischen Spannungen auf der zweigeteilten Insel. Die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt.

Live-Übertragung im TV und Stream

Alle 76 Spiele des Turniers werden live beim Streaming-Portal MagentaTV und MagentaSport übertragen, die Spiele des deutschen Teams auch kostenlos. Außerdem werden die Spiele von Deutschlands Basketballern und das EM-Finale live im Free-TV bei RTL zu sehen sein.