Überzeugender WM-Test in Abu Dhabi Deutsche Basketballer mit Sieg gegen Griechenland Stand: 20.08.2023 12:23 Uhr

Die deutschen Basketballer haben den vorletzten Test vor der WM gegen Griechenland überzeugend gewonnen und sich weiter Selbstvertrauen fürs Turnier verschafft.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert setzte sich am Samstag (19.08.2023) beim Mini-Turnier in Abu Dhabi mit 84:71 gegen Griechenland durch. Am Sonntag steht der letzte Test und die ultimative Standortbestimmung vor der WM an - gegen den Top-Favoriten aus den USA.

Mit dem Sieg in der Neuauflage des EM-Viertelfinales aus dem Vorjahr stehen die Deutschen nun bei vier Siegen aus fünf Testspielen. Lediglich am vergangenen Sonntag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Hamburg das Finale des Supercups gegen den WM-Mitfavoriten Kanada mit 112:113 nach Verlängerung verloren.

Griechenland ohne Antetokounmpo, Theis Top-Scorer

Gegen Griechenland, das ohne den verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen muss, überzeugte die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder mit einer insgesamt sehr konzentrierten Leistung. Spielmacher Schröder (14 Punkte), Franz Wagner (14) und Daniel Theis (15) waren die auffälligsten Akteure des deutschen Teams, das über weite Strecken der Partie in Führung lag.

Im dritten Viertel übernahmen die Schiedsrichter die Hauptrolle, trafen kleinliche Entscheidungen und verhängten eine ganze Reihe von technischen Fouls, In der Folge war für Daniel Theis und Griechenlands Big Man Georgios Papagiannis die Partie beendet. Der Spielfluss war komplett dahin, doch im Anschluss übernahm Schröder wieder die Regie, das DBB-Team schraubte die Führung erstmals auf mehr als 10 Punkte.

Wagner-Brüder und Lo glänzen im Schlussviertel

Zu Beginn des Schlussviertels trumpften die Wagner-Brüder mit schnellen Punkten auf. Schröder blieb auf der Bank, Maodo Lo übernahm die Regie und suchte ebenfalls erfolgreich den Abschluss. Das DHB-Team zog auf eine 18-Punkte-Führung davon, die Partie war entschieden.

Die Weltmeisterschaft beginnt am 25. August in Okinawa mit dem Duell gegen Co-Gastgeber Japan. Weitere Vorrundengegner sind Finnland und Australien.