interview Interview mit Ex-NBA-Spieler Daniel Theis - "Business in der NBA nicht immer einfach" Stand: 24.02.2025 15:40 Uhr

Die vergangenen Jahre waren für Basketballer Daniel Theis besonders. Mit der Nationalmannschaft holte er unter anderem WM-Gold und war ein wichtiger Teil des Teams. In der NBA fand er kein Team, das länger mit ihm planen wollte. Jetzt hat er sich entschieden, die USA zu verlassen und in Europa zu spielen.

Sportschau: Daniel Theis, Sie spielen jetzt mit AS Monaco in der EuroLeague und nach acht Jahren in den USA nicht mehr in der NBA. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Daniel Theis: Ich glaube, es ist weniger eine Entscheidung gegen die NBA gewesen, einfach mehr für mich und meine Karriere. Das ganze Business in der NBA ist nicht immer einfach. Mit den ganzen Trades. Wenn man allein ist, ist es kein Problem, aber mit Familie, mit einer Frau, mit Kindern, die in die Schule gehen, ist das nicht einfach. Die Kinder aus der Schule zu nehmen und alles überall rauszureißen, alles zu packen und in die nächste Stadt zu gehen.

Sportschau: Ihre vergangenen Jahre in der NBA waren turbulent, Sie waren oft Teil von Spieler-Trades. Sechs Teams in fünf Saisons. Zuletzt wurden Sie von den New Orleans Pelicans nach Oklahoma geschickt und dort entlassen. Wie haben sich diese Jahre für Sie angefühlt?

Theis: Turbulent ist schon das richtige Wort. Über die Jahre habe ich gelernt, die Business-Seite davon zu sehen. Wenn ein Trade passiert, ist es oft nicht gegen dich. Aber natürlich hinterfragt man sich dann auch über die Jahre. Liegt es an dir? Liegt es am Basketball, an deiner Persönlichkeit? Nach den ganzen Jahren habe ich mir gesagt, dass ich mich zu 100 Prozent auf Basketball konzentrieren möchte. Ich möchte mir nicht Gedanken machen, ob ein Trade passieren kann.

Sportschau: Sie hatten auch Angebote aus der NBA und hätten in der Liga bleiben können.

Theis: Ich hatte ein paar Möglichkeiten, eine war mit den New York Knicks. Ich hätte mich da auf die Bank setzen können, aber dann wäre ich im Sommer in der gleichen Situation gewesen. Was hast du dann im Sommer vorzuweisen, so dass dich das nächste Team unter Vertrag nimmt?

Sportschau: Könnte es für Sie trotzdem nochmal ein Comeback in der NBA geben?

Theis: Das Thema NBA ist für mich nicht komplett abgeschlossen, aber das ist kein Muss. Ich bin jetzt froh, dass ich mich entschieden habe, nach Monaco zu gehen.

Sportschau: Monaco steht in der EuroLeague auf Platz 4. Was sind Ihre Ziele für diese Saison?

Theis: Ich persönlich habe das Ziel, ins Final Four zu kommen. Es sind definitiv noch einige schwere Spiele dabei. Aber das Ziel ist, um den EuroLeague-Titel mitzuspielen. Wir haben mit Mike James den besten EuroLeague-Scorer, den es gibt, mit Vasilios Spanoulis eine Spielerlegende an der Seitenlinie. Ich freue mich drauf. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass man in den Playoffs gegen die Bayern spielt.

Sportschau: Es ist ein viel und gerne diskutiertes Thema: Was sind für Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen europäischen Basketball und dem der NBA?

Theis: Defensiv ist es einfach physischer. Man kann als Spieler defensiv mehr machen, es wird nicht alles abgepfiffen. Die Superstars in der NBA haben einfach gewisse Vorteile, das haben sie sich über Jahre erarbeitet. Ich glaube und hoffe, dass das in der EuroLeague nicht so ist. Die Athletik ist hier ein bisschen weniger.

AS Monacos Mike James in Aktion

Sportschau: Auch offensiv unterscheidet sich der Basketball. In der NBA dreht sich viel um die Stars. In Europa wird das ganze Team mehr miteinbezogen.

Theis: Ich freue mich darauf, dass ich jetzt ein größerer Teil in der Offense bin. Da geht’s nicht darum, dass man scort, es geht darum, dass man den Ball bekommt, Pässe spielt, dabei ist. Nicht so wie in der NBA, einen Screen setzt und hoch und runter läuft.

Sportschau: Gucken wir nochmal kurz in die NBA: Dort hat eine Nachricht Spieler, Fans und Medien überrascht, teilweise schockiert. Super-Star Luka Doncic wurde von Dallas zu den Los Angeles Lakers geschickt. Wie haben Sie reagiert, als Sie das gelesen haben?

Theis: Ich dachte natürlich auch, dass das irgendwelche Fake News sind. Seit Jahren sage ich, es ist ein bisschen so, wie wenn man als Kind Panini-Sticker bei der Fußball-WM hatte und dann ein bisschen tauscht. Da zählt die menschliche Seite dann einfach nicht mehr. Man kann an einer Hand oder vielleicht an zwei Spieler abzählen, die sicher in ihren Teams sind.

Sportschau: Franz Wagner spielt bei den Orlando Magic seine vierte und mit Abstand beste Saison. Er entwickelt sich immer mehr zum Leader. Wie beobachten Sie seine Entwicklung?

Theis: Er spielt auf einem All-Star-Level. Was beeindruckend ist: Er hat einen Mega-Vertrag unterschrieben und er packt trotzdem noch mal einen obendrauf. Es gibt viele NBA-Spieler, die unterschreiben so einen Vertrag und machen dann vielleicht ein bisschen weniger, weil sie denken, ich bin sicher, ich passe ein bisschen auf meinen Körper auf.

So war Franz noch nie. Achtet auf seinen Körper, extra Krafttraining. Sein Spiel wurde von Jahr zu Jahr besser. Er ist abseits des Balls unfassbar gut, gut im Cutting, sein Euro-Step, wenn er seinen Körper dazwischen setzt. Er ist groß, das nutzt er perfekt, um am Korb abzuschließen.