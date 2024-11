8. Spieltag Euroleague macht Alba Berlin weiterhin keine Freude Stand: 07.11.2024 20:51 Uhr

Alba Berlin bleibt Tabellenschlusslicht in der Euroleague. Auch gegen Roter Stern Belgrad gab es für die Basketballer aus der Hauptstadt nichts zu holen.

Die Niederlage der Berliner wurde dabei schon früh im Spiel gelegt. Alba verlor das erste Viertel mit 14:23 - und erholte sich davon nicht wieder. Am Ende hieß es 92:71 (41:32) für die Serben. Beste Berliner Werfer waren Gabriele Procida mit 25 und Trevion Williams mit 16 Punkten.

In der Bundesliga läuft es für den elfmaligen Meister angesichts von nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen kaum besser - das Team von Trainer Israel Gonzales befindet sich in einer veritablen Krise. Allerdings musste Alba auch auf fünf Stammspieler verzichten, so war die Luft besonders unter dem Korb sehr dünn. Vor allem defensiv hatten die Gäste große Probleme. Viel zu einfach kam Belgrad zu leichten Körben. Und in der Offensive taten die Berliner sich ebenfalls schwer.

Nur ein Sieg aus acht Spielen

Alba bleibt in der Tabelle damit bei nur einem Sieg aus acht Spielen. Ähnlich schwach ist nur Virtus Bologna in die Euroleague gestartet. Belgrad rangiert mit vier Siegen und vier Niederlagen im Mittelfeld.

Später am Abend ist noch Meister Bayern München gegen Tabellenführer Zalgiris Kaunas aus Litauen im Einsatz. Das Team des früheren Bundestrainers Gordon Herbert ist mit fünf Siegen aus sieben Spielen hervorragend in Europas Königsklasse gestartet.