Bayern kassieren Heimniederlage gegen Olympiakos

Damit verpassten die Münchner in der europäischen Königsklasse den Sprung in die Playoff-Ränge. Dem Team von Trainer Andrea Trinchieri wurde ein schwaches drittes Viertel zum Verhängnis. Zur Pause hatten die Gastgeber noch mit drei Punkten vorne gelegen. Doch den dritten Abschnitt gaben sie mit 16:23 ab und gerieten damit vorentscheidend in Rückstand.