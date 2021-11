Die Hamburger unterlagen am Samstagabend (20.11.2021) mit 73:90 bei den formstarken Hakro Merlins Crailsheim, bei denen TJ Shorts gegen seinen Ex-Club überragte. Der Spielmacher, der wegen eines Nasenbeinbruchs mit einer Gesichtsmaske spielen musste, war mit 23 Punkten bester Werfer bei den Crailsheimern, die in der BBL den vierten Sieg in Serie feiern konnten.

Bonn vor Hamburg Tabellenführer

Die Towers, die zuvor sogar fünfmal in Folge gewonnen hatten, verpassten es dagegen, die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga zu verteidigen. Bereits am Freitagabend hatten sich die Telekom Baskets Bonn mit 100:80 bei Brose Bamberg durchgesetzt und die Spitzenposition übernommen.