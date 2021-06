Weitere Expansion der Euroleague?

In ihrer "epischen Saison" (Bayern-Homepage) standen die Münchner noch häufiger als Alba auf dem Parkett. Wegen ihres Einzugs ins Viertelfinale der Euroleague, die wie die Bundesliga derzeit 34 Hauptrundenspiele veranstaltet.

Dass die Königsklasse ihr Programm wieder abspeckt, ist nicht zu erwarten, eher im Gegenteil. Eine Expansion auf 20 Teams wird diskutiert. Veränderungen müssen her.

"An uns wird es nicht scheitern. Aber wir sind auch nicht die, die am Ende am Produkt allein Abstriche machen können" , so Holz. Die Kritik an der Liga kann er nur teilweise verstehen: "Das alles auf uns abzuladen, ist sicher auch etwas zu kurz gedacht."

Allerdings hätte die BBL früher starten sollen, sagte der 55-Jährige rückblickend, "wir haben zu Beginn der Saison Zeit verloren."

"Nicht normal, 90 Spiele zu spielen"

Garcia Reneses versteht nicht, "warum die Planung und Organisation nicht besser war mit der FIBA, der Euroleague, der BBL und den Nationalmannschaften" . Jeder kocht weiter sein eigenes Süppchen, niemand will sein Programm reduzieren. Eine Lösung des Problems, das seit Jahren besteht und eher größer wird, ist nicht in Sicht.

Die Profis müssen es ausbaden und kritisieren fehlendes Mitspracherecht. "Es ist nicht normal, 90 Spiele zu spielen", sagte etwa Bayern-Kapitän Nihad Djedovic: "Wenn uns jemand fragen würde, würden wir unsere Meinung sagen."

sid/red | Stand: 14.06.2021, 14:55