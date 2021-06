Alba Berlin hat sich in der Halle und vor den Fans des Dauerrivalen FC Bayern erneut zum deutschen Basketball-Meister gekämpft. Die Hauptstädter rangen den Favoriten aus München in einem Finale der Erschöpften mit 3:1-Siegen nieder. Mit einem dramatischen 86:79 (38:30) machte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Sonntag (13.06.2021) den zehnten Meistertitel der Vereinshistorie perfekt.

Während Alba damit zur alleinigen Nummer zwei im ewigen deutschen Meisterranking aufstieg, verpassten die Münchner nach ihrer famosen Saison in der Euroleague und dem Pokalsieg das Happy End in der Meisterschaft. Den von einigen Verletzungsausfällen deutlich geschwächten Bayern reichten 18 Punkte von Wade Baldwin nicht für den nötigen Heimsieg, der ein entscheidendes fünftes Duell am Dienstag in Berlin erzwungen hätte.

Jayson Granger wird Berliner Topscorer

Die Berliner machten dank ihrer etwas besseren Physis und angeführt von Topscorer Jayson Granger (29 Zähler) den Coup perfekt. Von der Klasse und Qualität, die beide Teams eigentlich haben, war in den Endspielen wie erwartet nicht mehr viel zu sehen - dafür hat die extreme Vielspielerei in dieser XXL-Saison zu viel Kraft gekostet.

In ihrem bereits 90. Spiel waren vor allem den Bayern die immer dramatischer schwindenden Kräfte wie schon am Vortag beim 69:81 anzumerken. Vor wieder 1.300 Zuschauern inklusive den Vereinsbossen um Präsident Herbert Hainer und Patron Uli Hoeneß blieben die Gastgeber in den ersten fast fünf Minuten ohne Punkte.

Bayern verschlafen erstes Viertel

Im Angriff fehlten Ideen und die Kraft, die Lücke zu finden gegen die Defensive der personell etwas besser besetzten Berliner. Dass Center Leon Radosevic mit einem Dreier die ersten Bayern-Zähler verbuchte, war bezeichnend. Im ersten Viertel folgten nur sechs weitere. In der ersten Pause schickten die Anhänger nach Aufforderung des Hallensprechers einen aufmunternden Applaus in Richtung Paul Zipser.