BBL-Playoffs Meister Alba Berlin droht schnelles Aus Stand: 19.05.2023 21:13 Uhr

Titelverteidiger Alba Berlin hat im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm auch sein zweites Heimspiel verloren und steht vor dem Aus.

In Spiel drei musste sich der deutsche Meister mit 81:93 (46:53) geschlagen geben, damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:2. Ulm hat jetzt zwei Matchbälle, den ersten am Mittwoch in eigener Halle.

Ulms Caboclo mit 22 Punkten

Bester Werfer der Berliner, die zum Auftakt in der Mercedes-Benz Arena untergegangen waren (64:88) und danach in Ulm gewannen (91:77), war Jaleen Smith mit 17 Punkten. Als Topscorer der Gäste kam Bruno Caboclo auf 22 Punkte.

Wie in den ersten beiden Partien der Serie war auch dieses Mal von Beginn an viel Feuer im Spiel. Ulm agierte sehr aggressiv, kassierte aber auch schnell viele Fouls. Auch Ulms Trainer Anton Gavel kassierte nach gut sechs Minuten zwei technische Fouls innerhalb weniger Sekunden. Der Coach musste daraufhin die Halle verlassen.

Berlin kämpft sich zu spät zurück

Alba nutzte das Momentum und zog auf 19:11 davon. Doch zu Beginn des zweiten Viertels riss der Faden bei den Gastgebern komplett. Nach einem 0:9-Lauf war die Führung dahin. Und die Gäste versenkten nun einen Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen. So wurde der Rückstand noch vor der Pause zweistellig (38:49).

Alba kämpfte, war zu Beginn des letzten Abschnittes wieder auf drei Zähler dran (72:75). Doch die Fehlerquote blieb einfach zu hoch. So konnte Ulm immer wieder antworten, wenn die Berliner näherkamen.