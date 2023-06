Sieg in der BBL-Finalserie gegen Bonn Ulm krönt sich zum Meister Stand: 16.06.2023 22:34 Uhr

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben im vierten Spiel der BBL-Finalserie gegen die Telekom Baskets Bonn den entscheidenden dritten Sieg geholt und sind sensationell deutscher Meister.

Ulm setzte sich am Freitagabend (16.06.2023) im vierten Spiel in eigener Halle gegen die Gäste aus Bonn mit 74:70 durch und entschied die Best-of-Five-Serie mit 3:1 für sich. Die Ulmer, nach der regulären Saison auf Tabellenplatz sieben, feierten sensationell ihren ersten Meistertitel. Die Bonner, das beste Team der Hauptrunde, müssen weiter auf ihren ersten BBL-Titel warten.

Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Bonner ein entscheidendes fünftes Spiel in eigener Halle erzwingen können, die Gäste gingen mit einer Acht-Punkte-Führung ins Schlussviertel. Doch Ulm startete eine unwiderstehliche Aufholjagd, angeführt von Yago dos Santos: Der brasilianische Spielmacher erzielte zehn Punkte in Serie.

Sein Dreier zum Ausgleich zum 59:59 siebeneinhalb Minuten vor dem Ende ließ die Halle explodieren. Im Anschluss besorgte Yago auch die Führung. Ulm legte einen 18:0-Lauf hin, Brandon Paul schraubte die Führung mit einem Dreier fünf Minuten vor dem Ende auf acht Punkte.

Die Bonner kamen in den letzten zwei Minuten noch einmal auf drei Punkte heran, doch Bruno Caboclo räumte Finn Delaney spektakulär mit einem Block ab – Bonn war geschlagen.