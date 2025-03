BBL-Topteams im Gleichschritt Bayern und Ulm mit Kantersiegen Stand: 22.03.2025 20:49 Uhr

Bayern München und Ulm lassen in der Basketball-Bundesliga (BBL) nichts anbrennen. Beide Topteams gewannen ihre Heimspiel mit fast 30 Punkten Vorsprung.

Bayern München fertigte am Samstag (22.03.2025) die Rostock Seawolves mit 91:66 (56:27) ab. Zeitgleich setzte sich der Konkurrent noch deutlicher mit 115:88 (61:40) gegen die Skyliners Frankfurt durch.

Titelverteidiger Bayern hatte am vergangenen Montag mit einem 70:62 gegen Ulm die Tabellenführung zurückerobert. Am Donnerstag kassierten die Münchner in der EuroLeague bei Baskonia Vitoria-Gasteiz eine bittere 89:112-Pleite, am kommenden Dienstag steht beim FC Barcelona der zweite Teil des spanischen Doppelgastspiels auf dem Programm.

Bayerns Bitim mit starker Dreierquote

Rostock war in München von Beginn an völlig überfordert und ließ die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit fast ungestört aufspielen. Mit einem 11:0-Lauf zog das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert bereits Mitte der ersten Viertels vorentscheidend davon. Zur Halbzeit hatten die Seawolves gerade einmal 27 Punkte auf dem Konto.

In Halbzeit zwei nahmen die Gastgeber etwas Druck aus der Partie und fuhren brachten den Sieg dennoch souverän unter Dach und Fach. Onuralp Bitim war bester Werfer der Münchner mit 18 Punkten und verwandelte dabei sechs seiner neun Versuche jenseits der Dreipunktelinie.

Saraf und Essengue überzeugen bei Ulm

Auch die Ulmer hatten wenig Probleme und führte gegen den Tabellensechzehnten aus Frankfurt bereits zur Halbzeit mit 21 Punkten Vorsprung.

Neben Topscorer Ben Saraf (22 Zähler) zeigte sich auch Top-Talent Noa Essengue wieder gut aufgelegt. Der 18-jährige Franzose kam auf 21 Punkte.