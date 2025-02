Basketball-Bundesliga Bayern mit Arbeitssieg gegen Frankfurt Stand: 11.02.2025 22:31 Uhr

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg gegen die Skyliners Frankfurt in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich gegen Frankfurt mit 70:56 (42:35) durch und festige die Tabellenführung in der Bundesliga. Am Sonntag hatten die Münchner überraschend bei Rasta Vechta (65:79) gepatzt.

Carsen Edwards war mit zehn Punkten bester Werfer der Münchner, die vor der Niederlage in Vechta sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten. In der Bundesliga lauern die Löwen Braunschweig (Bilanz 13:6) knapp hinter dem Meister (13:5). Schlüssel zum Erfolg gegen Frankfurt war für Herberts Team ein starkes zweites Viertel (28:13). Das dritte Viertel begannen die Hausherren mit einem 7:0-Lauf und blieben auch in der Folge am Drücker.

Auch Ludwigsburg, der MBC und Chemnitz siegen

Derweil holten die Riesen Ludwigsburg beim deutlichen 81:61 gegen die Baskets Bonn einen wichtigen Sieg im engen Rennen um die direkten Playoff-Plätze. Der Europapokal-Viertelfinalist fügte den Baskets schon die fünfte Pleite in Folge zu und hat als Tabellen-Achter lediglich eine Niederlage mehr kassiert als Rasta Vechta auf Rang vier. Forward Joel Scott führte ein US-amerikanisches Trio als Topscorer mit 17 Zählern an.

Vechta hatte sich zuvor 83:91 beim MBC geschlagen geben müssen und damit den Niners Chemnitz ermöglicht, mit einem 72:65 gegen die Academics Heidelberg in der Tabelle zu den Niedersachsen aufzuschließen.

Bayern, MBC und Frankfurt im Final Four

Die Bayern und der Mitteldeutsche BC treffen am kommenden Wochenende beim Final Four um den deutschen Pokal im Halbfinale aufeinander (Samstag, 16 Uhr). Der MDR überträgt die Partie im Livestream. Wenig später ist auch Frankfurt wieder gefordert (19 Uhr) und zwar im zweiten Halbfinale gegen Bamberg. Das Spiel ist im Livestream beim BR zu sehen.