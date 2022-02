Die Merlins Crailsheim haben zum ersten Mal das Pokalfinale der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Schwaben gewannen am Samstag beim Top Four in Berlin im ersten Halbfinale gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 85:71 (46:36). Bester Werfer bei den Crailsheimern war T.J. Shorts mit 26 Punkten, bei den Löwen kam David Krämer auf 25 Zähler.