Nach schwerer Krankheit Basketball-Ikone Mutombo mit 58 Jahren gestorben Stand: 30.09.2024 17:49 Uhr

Die Basketball-Welt trauert um einen ihrer größten Stars: Der achtmalige Allstar Dikembe Mutombo ist mit nur 58 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

Den Tod eines der besten Defensivspieler ihre Geschichte gab die nordamerikanische Profiliga NBA am Montag bekannt. Der US-Kongolese hatte seine schwere Erkrankung vor fast genau zwei Jahren öffentlich gemacht.

Mutombo spielte von 1991 bis 2009 in der NBA. Dabei trug der 2,18 m große Center mit dem Spitznamen "Mount Mutombo" die Trikots der Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks und der Houston Rockets. 2015 nahm die Hall of Fame des Basketballsports den sozial engagierten Laureus-Preisträger, der mit vier Auszeichnungen als bester Defensivspieler des Jahres weiter in den NBA-Rekordbüchern steht, als Mitglied auf.

Legendär wurde vor allem sein Zeigefinger, wenn er einen Gegner beim Angriff geblockt hatte und sagte: "Nicht in meinem Haus."

"Das tut sehr weh", schrieb der ehemalige deutsche NBA-Star Detlef Schrempf (61) bei X. "Ich habe viele All-Star-Wochenenden mit Dikembe bei verschiedenen Veranstaltungen verbracht. Er war ein guter Mann, der etwas bewirkt hat."

NBA-Chef Silver: Mutombo half anderen mit Leib und Seele

Nach dem Ende seiner Karriere widmete sich Mutombo wohltätigen und humanitären Zwecken. Auch eine Stiftung gründete der ehemalige Profi, der neun Sprache gesprochen haben soll. Vor zwei Jahren hatte seine Familie bekanntgegeben, dass er an einem Hirntumor erkrankt sei.

"Dikembe Mutombo war größer als das Leben", sagte NBA-Chef Adam Silver zum Tod des Ex-Profis und lobte diesen als einen der besten Defensivspieler in der Geschichte der NBA. "Abseits des Platzes half er anderen mit Leib und Seele."