Finale der Basketball-EM Spanien ist Basketball-Europameister Stand: 18.09.2022 22:20 Uhr

Dank einer starken Defensivleistung und viel Nervenstärke hat Spanien das Finale der Basketball-EM gegen Frankreich für sich entschieden und ist Europameister.

Die Spanier siegten am Sonntag (18.09.2022) mit 88:76 (47:37) und feiern damit nach 2009, 2011 und 2015 zum insgesamt vierten Mal den EM-Titel. Frankreich war zuletzt 2013 Europameister gewesen.

Spanien startet dominant

Die Spanier, die das Halbfinale knapp gegen Deutschland gewonnen hatten starteten selbstbewusst in die Partie und entnervten die Franzosen mit ihrer kompromisslosen Defensivarbeit. Am Ende des ersten Viertels stand ein 23:14 für die Iberer auf der Anzeigetafel in Berlin.

Im zweiten Viertel sah es lange so aus, als könnte Spanien sich sogar noch weiter absetzen - beim 47:26 sah es nach einem Debakel für Frankreich aus. Wichtige Punkte, unter anderem von NBA-Spieler Evan Fournier, sorgten aber dafür, dass Frankreich beim 47:37 zur Halbzeit noch in Schlagdistanz war.

Frankreich bleibt im Spiel - Spanien aber zu abgeklärt

Der Zwischenspurt vor der Halbzeitpause brachte Frankreich offenbar ordentlich Schwung - Rudy Gobert und Co. machten da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Beim 49:46 war das Spiel wieder völlig offen. Die Spanier, die in den Hernangomez-Brüdern Willy und Juancho ihre überragenden Akteure hatten, fingen sich aber wieder - es ging mit einem 66:57 ins letzte Viertel.

Obwohl die Franzosen da nochmal alles versuchten, war Spanien, wie schon gegen Deutschland, einfach das abgezocktere Team und passte besser auf den Ball auf. Frankreich leistete sich mehr als doppelt so viele Turnover - entscheidend in einem EM-Finale. Juancho Hernangomez war mit 27 Punkten bester Scorer der Partie, Frankreichs Fournier kam auf 23 Zähler.