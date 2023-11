Titelentscheidung in der MLB Nur ein Sieg fehlt - drei Matchbälle für die Texas Rangers Stand: 01.11.2023 11:18 Uhr

Die Texas Rangers stehen dicht vor ihrem ersten Meistertitel in der Major League Baseball (MLB).

Das Baseball-Team gewann am Dienstag (Ortszeit) bei den Arizona Diamondbacks in Phoenix das vierte Spiel mit 11:7 und baute die Führung um die Meisterschaft in der MLB auf 3:1 aus. Corey Seager und Marcus Semien sorgten mit Homeruns für den Auswärtssieg

Bereits in der Nacht zu Donnerstag können die Rangers mit einem weiteren Erfolg in Arizona ihren ersten Titel im 119. MLB-Finale perfekt machen. Für den Titel sind in sieben möglichen Finalspielen vier Siege notwendig.

Ein Titelgewinn der Rängers wäre eine Überraschung

Auswärts sind die Rangers in diesen Playoffs immer noch ungeschlagen. Sie müssen aber für den Rest der World Series auf ihren Star Adolis García und Pitcher Max Scherzer verzichten, beide wurden wegen Verletzungen schon vor Spiel vier aus dem Kader gestrichen.

Die Rangers stehen erstmals seit 2011 wieder in der World Series, die Diamondbacks triumphierten 2001 bei ihrer zuvor einzigen Finalteilnahme. Beide Teams waren überraschend in die World Series eingezogen.