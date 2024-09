Baseball Oklnd - Jetzt sind auch die A's weg Stand: 27.09.2024 13:28 Uhr

Das Footballteam der Raiders ist weg, die Basketballer der Golden State Warriors auch. Nun geht das Baseballteam der Oakland A's. Die Fans beweinen Oklnd, auch Tom Hanks.

Der Sport in Nordamerika ist ganz anders organisiert und strukturiert als in Europa. Daher sind Vergleiche schwierig. Aber im vorliegenden Fall ist ein Vergleich zwingend nötig, um die Dimensionen einer Entwicklung zu verdeutlichen, die nun ein Ende gefunden hat. Es ist sicher für viele in Oakland ein trauriges Ende, denn Oakland ist nur noch Oklnd, die A's sind weg.

Ausgeschrieben sind die A's die Athletics, ein Team aus der Major League Baseball (MLB). Oakland ist eine Stadt in Kalifornien mit gut 400.000 Einwohnern, die das in dieser Beziehung etwa doppelt so große San Francisco im Weg hat, um auf den Pazifik zu gucken. San Francisco hat im Football die 49ers, im Baseball die Giants und im Basketball die Golden State Warriors.

Oakland hatte im Football die Raiders, im Basketball die Golden State Warriors, und seit Donnerstag (25.09.2024, Ortszeit) sind nun auch die A's weg.

Sentimentalitäten, auch wenn es die Industrie nicht hergibt

Nach dem letzten Spiel im Coliseum, einem 3:2 gegen die Texas Rangers, wurde das Lied "Celebration" von "Kool & the Gang" gespielt, wie nach jedem Heimsieg in den vergangenen Jahrzehnten. Den meisten der 47.000 Zuschauer aber war nach Feiern nicht zumute, manche weinten sogar, es waren sentimentale Momente, das ist auf den Videos zu sehen, die vom Abschied zeugen.

Der moderne Profisport hat wenig Platz für Sentimentalitäten, schon gar nicht in Nordamerika, in denen die Millardenkonzerne MLB, NBA (National Basketball Association) und NFL (National Football League) Franchises vergeben.

Franchises wechseln häufiger die Standorte, die Athletics waren auch nicht immer in Oakland, sondern von 1901 an sehr lange in Philadelphia, dann von 1955 an in Kansas City, ab 1968 in Oakland.

Fünf ihrer neun Triumphe in den World Series feierten sie in Oakland. Einem breiteren Publikum in Europa wurden sie durch den Film "Moneyball" bekannt, der die Geschichte eines erfolglosen Baseballteams nachzeichnet, dass Spieler günstig aufgrund von Daten scoutet und dadurch deutlich besser wird.

Brad Pitt spielt die Hauptrolle in "Moneyball", dabei wäre Tom Hanks authentischer gewesen, um Billy Beane zu verkörpern, den Teammanager der A's, der die schlummernden Talente in den Daten fand.

Andenken an das Coliseum: "Thank you Oakland"

Hanks soll von seinem Elternhaus die Flutlichter des Coliseums gesehen haben. Dass er im Stadion Popcorn verkaufte, um sich ein paar Dollar zu verdienen, ist verbrieft, und dass er um die A's trauert, weil sie seine Stadt verlassen, das hat er dem Portal "The Athletic" per Mail geschrieben.

E-Mail von Tom Hanks: "Sie sollen alle zur Hölle fahren"

"Sie sollen alle zur Hölle fahren", ruft er denen nach, die dafür sorgten, dass nach den Raiders und Warriors nun auch die A's aus Oakland verschwinden, und das innerhalb von fünf Jahren.

Wie die Raiders soll es die A's in die Wüste nach Las Vegas ziehen. Zunächst geht es aber für die nächsten Jahre in ein kleines Stadion nach Sacramento, nur gut 130 Kilometer entfernt. Das Stadion in Las Vegas muss noch gebaut werden. Es soll angeblich 2028 fertig werden, 33.000 Plätze haben und 1,5 Milliarden US-Dollar kosten, etwa 1,34 Milliarden Euro.

Verhandlungen mit der Stadt scheiterten

Es gab Pläne, neu in Oakland zu bauen, und es gab Verhandlungen zwischen Stadt und dem Eigentümer der A's. John Fisher ist der Eigentümer, laut Sport-Informationsdienst "milliardenschwer, aber auch geizig". Er habe nur einen Bruchteil beisteuern wollen, den großen Batzen sollte die Stadt zahlen. Die Verhandlungen platzten, Fisher verkündete den Umzug.

Die A's sind jetzt auch weg. Oklnd hat Identität in Potenz verloren, und um es mit deutschen Maßstäben zu vergleichen, sei die Süddeutsche Zeitung bemüht: "Der Fortzug von A's, Raiders und Warriors innerhalb von fünf Jahren ist so, als würde man München den FC Bayern, den Olympiapark und das Oktoberfest wegnehmen."