Baseball in der MLB "Sweep" verpasst - Dodgers verlieren gegen Yankees 30.10.2024

Die Los Angeles Dodgers haben in der World Series den ersten Matchball gegen die New York Yankees liegen gelassen.

Nach einer 4:11-Niederlage beim Rekordchampion führen die Kalifornier in der Best-of-seven-Serie 3:1, die nächste Chance zum Titelgewinn in der Major League Baseball (MLB) bietet sich schon in der Nacht zum Donnerstag erneut in New York.

Die Yankees verhinderten den "Sweep" unter anderem dank Anthony Volpe, dem ein Grand Slam gelang - also ein Homerun, bei dem alle Bases besetzt sind. Dadurch machte der 27-malige Meister im dritten Inning aus einem 1:2 ein 5:2, später legten Gleyber Torres und Austin Wells Homeruns nach.

Noch nie wurde ein 0:3 im MLB-Finale aufgeholt

"Dieser Sieg hat mich umgehauen. Das ist mir bisher noch nie passiert. Es war großartig", sagte Volpe. Torres blicke schon nach vorn: "Wir haben gezeigt, wozu wir als Team fähig sind", so der Venezolaner: "Morgen geht es weiter als gäbe es kein Morgen."

Die Aufgabe bleibt schwierig, noch nie hat eine Mannschaft im MLB-Finale ein 0:3 gedreht. LA kämpft um seinen ersten Titelgewinn seit 2020 und den achten insgesamt, die Yankees waren zuletzt 2009 Meister. Das Team aus dem Big Apple hatte 1976 gegen Cincinnati die World Series mit 0:4 verloren, zumindest die Wiederholung dieser Schmach blieb dem Klub erspart.