Neue europäische Football-Liga startet am Wochenende

In der privat organisierten Liga nehmen am Samstag acht Mannschaften aus Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, Frankfurt und Stuttgart sowie aus dem spanischen Barcelona und dem polnischen Breslau den Spielbetrieb auf. ELF-Chef Patrick Esume kündigte am Dienstag (15.06.2021) an, dass die Liga im kommenden Jahr auf zwölf bis 14 Teams anwachsen soll. "Ein Standort wird London sein", so der 47-Jährige.

Das Eröffnungsspiele bestreiten die Panthers Breslau und die Cologne Centurions (Samstag) sowie Berlin Thunder und die Leipzig Kings (Sonntag).

sid/dpa | Stand: 15.06.2021, 15:46