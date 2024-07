NFL Rekordvertrag für Quarterback Jordan Love Stand: 27.07.2024 13:05 Uhr

Jordan Love von den Green Bay Packers wird dank eines Rekordvertrages in den kommenden vier Jahren mehr als 200 Millionen US-Dollar in der NFL verdienen. Nach einem Medienbericht soll auch Tua Tagovailoa als Quarterback der Miami Dolphins diese Marke überschreiten.

Laut "ESPN" kassiert der 25 Jahre alte Love für vier Jahre 220 Millionen Dollar. Das entspricht etwa 202,3 Millionen Euro. Durch das Gehalt von 55 Millionen Dollar pro Saison zieht Love mit den beiden bislang bestbezahlten Quarterbacks Joe Burrow von den Cincinnati Bengals und Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars gleich.

Tagovailoa bestbezahlter Profi der Dolphins

Auch der ein Jahr ältere Tagovailoa steigt zu den Topverdienern auf. Der Quarterback der Dolphins unterschrieb nach Informationen von "ESPN" einen neuen Vierjahresvertrag bis 2028 über 212,4 Millionen Dollar. Es ist der höchste Vertrag in der Geschichte der Franchise.

Vom Gesamtvolumen seines Vertrags sind Tagovailoa 167 Millionen Dollar garantiert. Miami wählte den Quarterback im Draft 2020 an fünfter Position aus. Im April 2023 gab er eine Pressekonferenz, auf der er erklärte, nach einigen Gehirnerschütterungen ein Karriereende in Erwägung gezogen zu haben. Doch Tagovailoa entschied sich, weiterzuspielen und wurde in der abgelaufenen Saison erstmals in den Pro Bowl der besten Spieler der Saison gewählt. Das große Ziel der Dolphins mit dem Linkshänder ist der erste Triumph im Super Bowl seit 1974.