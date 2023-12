Punkte-Spektakel in der NFL Prescott führt Cowboys zum Sieg gegen Seahawks Stand: 01.12.2023 07:36 Uhr

Die Dallas Cowboys haben einen enorm wichtigen NFL-Heimsieg gegen die Seattle Seahawks eingefahren und den Kontakt zu Spitzenreiter Philadelphia Eagles gehalten.

In einer spannenden Partie gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Donnerstagabend (30.11.2023, Ortszeit) 41:35 und verbuchte damit den neunten Saisonsieg. Nur die Eagles haben derzeit mehr - beide Teams sind in der NFC East und brauchen für das Heimrecht in den Playoffs Rang eins.

"Das haben wir gebraucht. Enges Spiel, hin und her. Wir haben Touchdowns geholt, wenn wir sie gebraucht haben", sagte Cowboys-Quarterback Precott. "Das war ein großer Sieg."

Prescott überragt bei den Cowboys

Prescott lieferte mit drei Touchdown-Pässen und 299 Yards nach Würfen eine nahezu fehlerfreie Leistung und sammelte weitere Argumente für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison. Auf der Gegenseite warf Geno Smith ebenfalls drei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren Touchdown selbst, leistete sich aber auch einen Ballverlust.

Keine der beiden Mannschaften hatte in der unterhaltsamen Begegnung mehr als acht Punkte Vorsprung - Seattle reichte aber weder das 28:20 noch das 35:27, um die sechste Niederlage der Saison zu verhindern.

In der NFC West hat das Team den Anschluss an die San Francisco 49ers deswegen verloren. Die 49ers stehen bei acht Siegen und drei Niederlagen und treffen am Sonntag auf die Eagles.