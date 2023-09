Verletzung bei Debüt für Jets NFL-Star Rodgers droht das Saisonende Stand: 12.09.2023 07:47 Uhr

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat sich in der NFL bei seinem Debüt für die New York Jets offenbar schwer verletzt und könnte die komplette restliche Saison verpassen.

Der 22:16-Heimerfolg der Jets über die Buffalo Bills am Montagabend (11.09.2023) geriet wegen der Verletzung des Spielmachers zur Nebensache. Anfang des ersten Viertels war Aaron Rodgers bei seinem vierten Play zu Boden gebracht worden, dabei verletzte sich der 39-Jährige am linken Knöchel und humpelte vom Feld.

Später war auf Videos zu sehen, wie der viermalige MVP in den Katakomben abtransportiert wurde, Rodgers trug einen Stützstiefel. Röntgenaufnahmen zeigten keine Knochenbrüche.

Jets befürchten Achillessehnenriss bei Rodgers

Beim Quarterback wird ein Achillessehnenriss befürchtet, eine MRT-Untersuchung soll am Dienstag Gewissheit bringen. " Es sieht nicht gut aus ", sagte Cheftrainer Robert Saleh. Rodgers hatte die Green Bay Packers 2011 zu ihrem vierten Super-Bowl-Gewinn geführt und war im Sommer nach 18 Jahren im Klub zu den Jets gegangen.

Zach Wilson übernahm nach Rodgers-Aus als Quarterback und führte die Jets in der Verlängerung noch zum Sieg am ersten NFL-Spieltag. Entscheidend war allerdings die starke Defense der New Yorker. Rookie Xavier Gipson rannte in der Overtime nach einem Punt der Bills über 65 Yards bis in die Endzone und sorgte für die Entscheidung.