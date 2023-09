Favoriten, Termine, "Frankfurt Games" Die wichtigsten Infos zur neuen NFL-Saison Stand: 06.09.2023 07:14 Uhr

In der Nacht auf Freitag (08.09.2023/MESZ) startet die neue Saison in der NFL. Hier gibt es vor dem Auftaktspiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Detroit Lions die wichtigsten Informationen.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes stehen in der Favoritenliste auch in diesem Jahr ganz oben. Neben dem aktuellen Super-Bowl-Champion ist Finalgegner Philadelphia Eagles wieder der größte Anwärter, doch auch die Buffalo Bills, die San Francisco 49ers und die Cincinnati Bengals werden hoch gehandelt. Viel zuzutrauen ist auch den Dallas Cowboys.

Wer hat das Zeug zur Überraschung?

Seit 2010 haben die New York Jets nicht mehr die Playoffs erreicht, in dieser Saison könnte aber sogar noch weitaus mehr drin sein. Mit Aaron Rodgers wechselte der MVP der Jahre 2020 und 2021 in den "Big Apple", weitere Topspieler folgten ihm. Die Jets haben durch die Wechsel nicht nur eine starke Offensive, ihre Defensive gilt als eine der besten in der NFL.

Ebenfalls im Blickfeld stehen die Jacksonville Jaguars, die Miami Dolphins und die New England Patriots, die sich um ihre jungen Quarterbacks Trevor Lawrence, Tua Tagovailoa und Mac Jones in den vergangenen Jahren stark entwickelt haben. Und auch die Los Angeles Rams, die 2022 den Titel gewannen, könnten nach einer enttäuschenden Saison ein Comeback schaffen.

Wann findet der Super Bowl statt?

Die heiße Phase der Saison beginnt Anfang des nächsten Jahres. Mit den Wildcard Games starten am 13. Januar 2024 die Playoffs, die ihren Höhepunkt am 11. Februar haben. An diesem Tag geht es für die beiden Finalisten im 58. Super Bowl um den Titel. Das Endspiel findet in Paradise, einem Vorort von Las Vegas, im Allegiant Stadium statt.

Wer überträgt die Spiele?

In Deutschland sind viele Partien der NFL im Free-TV bei "RTL" zu sehen, außerdem bietet der Sender Spiele im Streaming auf "RTL+" an. Ebenfalls in seinem Online-Angebot hat "DAZN" eine Reihe von Spielen, außerdem am Sonntag die Konferenz mit allen aktuellen Duellen.

Gibt es wieder Spiele in Deutschland?

Ja, nach der Deutschland-Premiere in München im vergangenen Jahr werden im November die beiden "NFL Frankfurt Games" ausgetragen. Am 05.11.2023 spielen die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins, das zweite Spiel in Frankfurt wird am 12.11.2023 zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts stattfinden.

Welche deutschen Spieler werden dabei sein?

Wide Receiver Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) könnte einer der Stars auf seiner Position in der kommenden Saison werden. Sein Bruder Equanimeous St. Brown (ebenfalls Wide Receiver) startet wieder mit den Chicago Bears in die Saison, außerdem hat Fullback Jakob Johnson im März einen neuen Einjahresvertrag bei den Las Vegas Raiders unterschrieben. David Bada (Defensive Tackle) steht wegen einer Verletzung auf der Reserveliste bei den Washington Commanders.