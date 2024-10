5. Spielwoche der NFL Jacksonville holt ersten Sieg seit neun Monaten Stand: 06.10.2024 23:05 Uhr

An seinem 25. Geburtstag haben die Jacksonville Jaguars eine lange Durststrecke in der Football-Profiliga NFL beendet.

Dank Kicker Cam Little gewann das Team am Sonntag 37:34 gegen die Indianapolis Colts, es war der erste Sieg für Jacksonville seit dem 31. Dezember 2023.

Die Jaguars waren mit Niederlagen gegen die Miami Dolphins, Cleveland Browns, Buffalo Bills und Houston Texans in die Saison gestartet, nun gelang die Wende. Der bislang letzte Erfolg war am vorletzten Spieltag der Hauptrunde 2023/24 ein 26:0 über die Carolina Panthers gewesen.

Das Duell mit den Colts war enorm spannend. Jacksonville erhöhte gut fünf Minuten vor Schluss auf 34:20, dann zog Indianapolis um Quarterback Joe Flacco mit zwei Touchdowns gleich. Bei 17 Sekunden auf der Uhr schoss Kicker Little die Jags mit einem Field Goal aus 49 Yards zum Sieg.

NFL in London: Rodgers knackt die 60.000 Yards

Auf englischem Boden hatte Stunden zuvor Footballstar Aaron Rodgers als neunter NFL-Quarterback die Marke von 60.000 Passing Yards geknackt. Bei der 17:23-Niederlage seiner New York Jets im London Game gegen die Minnesota Vikings durchbrach der 40-Jährige die Schallmauer mit einem angebrachten Wurf im dritten Viertel.

Keiner der acht Quarterbacks, die vor Rodgers in der Liste stehen, ist noch aktiv. Auf Platz eins liegt der siebenmalige Super-Bowl-Champion und heutige TV-Experte Tom Brady (89.214 Yards).

Freude kam bei Rodgers beim Gastspiel in Europa wegen des Meilensteins nicht auf. Die Jets kassierten im Stadion des Fußballklubs Tottenham Hotspur ihre dritte Niederlage im fünften Saisonspiel, der langjährige Star der Green Bay Packers warf drei Interceptions, die spielentscheidende unterlief ihm in der Schlussminute. New York kam nach einem 0:17-Rückstand zurück, ging aber leer aus. Rodgers steht nun bei 60.148 Yards.

Vikings setzen ihren Lauf fort

Ganz anders sieht die Lage bei Minnesota aus, die Vikings setzten ihren Lauf in der US-Profiliga fort und feierten den fünften Sieg im fünften Einsatz. Quarterback Sam Darnold, von 2018 bis 2021 bei den Jets unter Vertrag, gelang kein Touchdown-Pass. Neben den Vikings ist nur noch Titelverteidiger Kansas City Chiefs (4:0) ungeschlagen.

Kirk Cousins führt Atlanta Falcons zu spektakulärem Sieg

Bereits in der Nacht zu Freitag hatten die Atlanta Falcons dank einer starken Leistung ihres Quarterback Kirk Cousins ihren dritten Saisonsieg in der NFL eingefahren. Auch, weil sie kurz vor Schluss die Nerven behielten.

Die Falcons gewannen ihr Heimspiel in der US-Football-Liga gegen den Divisionsrivalen Tampa Bay Buccaneers mit 36:30 nach Verlängerung. Passempfänger KhaDarel Hodge entschied das Spiel mit seinem Touchdown nach etwas mehr als einer Minute in der Overtime.

Karriere-Bestwert für Cousins

Cousins warf nicht nur vier Touchdown-Pässe, sondern überbrückte im Passspiel insgesamt einen Raumgewinn von 509 Yards, womit der 36-Jährige einen Karriere-Bestwert aufstellte. Auch in der Geschichte der Falcons hatte noch nie zuvor ein Spieler so viele Passing Yards in einem Spiel erzielt.

Ein Fehlpass von Cousins gut zwei Minuten vor dem Ende hatte schließlich keine Auswirkungen mehr. Dabei hatte es noch kurz vor Schluss nach einem Erfolg für die Gäste aus Florida ausgesehen. Erst mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit verwandelte Falcons-Kicker Younghoe Koo ein Field Goal zum Ausgleich und brachte das Spiel in die Verlängerung. Dort gewannen die Falcons den Münzwurf, bekamen den Ball - und beendeten nach vier Spielzügen die Partie.

Atlanta zieht mit Tampa gleich

Durch den Sieg zog Atlanta mit drei Siegen und zwei Niederlagen mit Tampa gleich, wegen des gewonnen direkten Duells eroberten die Falcons zudem vorerst die Führung in der Division NFC South. Die insgesamt acht Divisionssieger der NFL erreichen nach Ende der regulären Saison sicher die Playoffs.