NFL St. Brown mit Touchdown beim Sieg der Lions Stand: 23.09.2024 07:53 Uhr

Amon-Ra St. Brown hat den Detroit Lions in der US-Football-Liga NFL mit seinem Touchdown zum Sieg gegen die Arizona Cardinals verholfen. Die Kansas City Chiefs siegten gegen die Atlanta Falcons. Auch die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings bleiben in der aktuellen NFL-Saison weiter ungeschlagen.

Amon-Ra St. Brown, deutsch-amerikanischer Wide Receiver, hatte am Sonntagabend (22.09.2024) großen Anteil am 20:13-Sieg seiner Detroit Lions bei den Arizona Cardinals.

Amon-Ra St. Brown mit Touchdown und Vorlage

St. Brown brachte die Lions zunächst in Führung, als er zu Beginn des zweiten Viertels einen Touchdown-Pass über fünf Yards von Quarterback Jared Goff zum Zwischenstand von 13:7 fing. Es war der erste Touchdown der Saison für den 24-Jährigen, der insgesamt sieben Pässe für einen Raumgewinn von 75 Yards fing. Kurz vor der Halbzeit leitete er einen Pass von Goff umgehend weiter an Jahmyr Gibbs, der nach einem Spurt über 20 Yards auf 19:7 erhöhte.

In der zweiten Halbzeit sorgte die starke Verteidigung der Lions dafür, dass der zweite Saisonsieg nicht mehr in Gefahr geriet.

" Unsere Defense spielt großartig ", sagte St. Brown. " Aber als Offense können wir noch viel besser werden und müssen uns weiter verbessern ."

Mahomes führt Chiefs zum dritten Sieg

Die Kanasa City Chiefs gingen auch im dritten Spiel der Saison als Sieger vom Feld. Patrick Mahomes führte den Superbowl-Champion mit zwei Touchdown-Pässen zum 22:17-Erfolg gegen die Atlanta Falcons. In einem engen Spiel retteten sich die Chiefs in der Schlussphase durch ihre Defense, die Atlanta zweimal bei Angriffen im vierten Versuch stoppen konnte.

Steelers und Vikings weiter ungeschlagen

Auch die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings bleiben weiter ungeschlagen. Die Steelers - erneut mit Justin Fields als Quarterback und ohne den zuletzt angeschlagenen Russell Wilson - bezwangen am Sonntag die Los Angeles Chargers 20:10. Die Vikings holten ein 34:7 gegen die zuvor noch unbesiegten Houston Texans.

Calvin Austin III von den Pittsburgh Steelers läuft mit dem Ball.

Die Philadelphia Eagles haben die bislang überraschend starken New Orleans Saints geschlagen und im dritten NFL-Spiel der Saison ihren zweiten Sieg eingefahren. In dem Stadion, in dem im Februar um den Super Bowl gespielt wird, drehten die Eagles mit einem späten Touchdown die enge Partie und gewannen 15:12.

Saquon Barkley mit zwei Touchdowns

Die zuvor ungeschlagenen Saints waren zwei Minuten vor Schluss in Führung gegangen, gerieten dann aber durch eine Unachtsamkeit und einen großen Raumgewinn der Gäste sofort unter Druck. Ein Fehlpass von Saints-Quarterback Derek Carr besiegelte die Niederlage. Großen Anteil am Sieg der Eagles hatte Runningback Saquon Barkley mit zwei Touchdowns.

Grund zur Freude gab es auch für Barkleys ehemaliges Team, die New York Giants. Die Mannschaft mit dem Stuttgarter Jakob Johnson bezwang die Cleveland Browns 21:15 und verbuchte nach zwei Niederlagen zum Start in die Saison ihren ersten Sieg. Der oft kritisierte Quarterback Daniel Jones spielte zwei Touchdown-Pässe.

Rodgers führt Jets bei Rückkehr zum Sieg

Star-Quarterback Aaron Rodgers hatte am Freitag die New York Jets bei seiner lange ersehnten Rückkehr ins MetLife Stadium zum Erfolg geführt. Bei seinem ersten Heimspiel für die Jets seit über einem Jahr besiegte sein Team die New England Patriots mit 24:3, der inzwischen 40 Jahre alte Rodgers steuerte zwei Touchdown-Pässe bei und kam auf 281 Yards.

"Ich habe mich heute Abend ziemlich gut gefühlt" , sagte Rodgers, der 27 von 35 Pässen an den Mann brachte. Er habe "einige Dinge gemacht, die ich als jüngerer Mann gemacht habe" . Er fühle sich "großartig, ein ganzes Spiel vor unseren fantastischen Fans spielen zu können" .

Rodgers hatte sich bei seinem ersten Heimspiel für die Jets in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und war seitdem nicht mehr vor heimischem Publikum im Einsatz. Nun feierte er mit seinem Team den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel, die Patriots kassierten hingegen ihre zweite Niederlage.