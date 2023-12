Spannung in der NFL Bangen um die Playoffs - Lions verlieren gegen Bears Stand: 10.12.2023 23:16 Uhr

Die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown haben am Sonntag (10.12.2023) in der NFL zum zweiten Mal binnen drei Spielen eine Niederlage kassiert und müssen nach dem 13:28 gegen die Chicago Bears womöglich doch noch um die Playoff-Teilnahme bangen.

Mit nun vier Niederlagen ist Rang eins in der NFC North und die sichere Qualifikation bei noch vier ausstehenden Partien in Gefahr - zumal es noch zweimal gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings geht.

Ganz schwache Fangquote bei St. Brown

St. Brown hatte eine für seine Verhältnisse schwache Partie und fing nur drei der elf Pässe in seine Richtung für insgesamt 21 Yards. So wenig Raumgewinn hatte er in der ganzen Saison noch nicht. Ein Bruder-Duell mit Equanimeous St. Brown kam nicht zustande, weil der Passempfänger der Chicago Bears mit einem Muskelfaserriss in der Brust nicht auflaufen konnte.

Die Lions schadeten sich mit drei Ballverlusten selbst. Quarterback Jared Goff hatte zwei Interceptions, dazu kam ein Fumble nach einem misslungenen Snap. Für die Bears um Spielmacher Justin Fields war es der fünfte Sieg und der dritte aus den vergangenen vier Partien.

Ravens bleiben an der Spitze

In der hart umkämpften AFC North verteidigten die Baltimore Ravens durch das 37:31 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Rams den Vorsprung an der Spitze. Mit nun 10 Siegen in 14 Spielen hat das Team um Quarterback Lamar Jackson weiter zwei Siege Vorsprung auf die Cleveland Browns, die ihr Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars 31:27 gewannen.

Die Cincinnati Bengals hielten mit dem 34:14 gegen die Indianapolis Colts ihre Playoff-Chancen am Leben und sorgten zugleich dafür, dass die Jaguars ihren Vorsprung auf die Colts trotz der eigenen Niederlage verteidigten.

Tamoa Bay ringt die Falcons nieder

In der NFC South holten die Tampa Bay Buccaneers ein 29:25 gegen die Atlanta Falcons und kommen damit nun ebenfalls auf sechs Siege und sieben Niederlagen. Weil die New Orleans Saints ihre Duell mit den Carolina Panthers 28:6 gewannen, haben die Bucs, die Falcons und die Saints vier Wochen vor dem Ende der Hauptrunde die gleiche Bilanz.