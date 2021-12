Football-Legende John Madden gestorben

Das teilte die National Football League ( NFL ) am Dienstagabend (28.12.2021 / Ortszeit) mit. Der Commissioner der Liga, Roger Goodell, würdigte Madden: "Niemand liebte Football mehr als der Coach. Er war Football."

Madden führte die Oakland Raiders im Januar 1977 zum erstmaligen Gewinn des Super Bowls, in seinen zehn Jahren an der Seitenlinie erreichten die Raiders acht Mal die Playoffs. Im Januar 1979 beendete Madden mit gerade einmal 42 Jahren überraschend seine Trainerkarriere. Bis heute ist er der jüngste Trainer, der 100 Siege in der NFL erreichte.

Stimme des Footballs

Für die jüngere Generation war John Madden vor allem die Stimme des Footballs. Von 1979 bis 2009 analysierte er Football-Spiele im US -Fernsehen und gewann dafür unter anderem 16 Emmy-Auszeichnungen. Seit 1988 trägt zudem das jährlich erscheinende NFL -Computerspiel von EA Sports Maddens Namen.