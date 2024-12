NFL Enge Rennen um letzte Plätze in den Playoffs Stand: 24.12.2024 13:09 Uhr

Noch zwei Spieltage stehen in der Regular Season der NFL an. Neun von 14 Plätzen in den Playoffs sind vergeben. So sieht es in den beiden Conferences aus.

Der Super Bowl wird mit römischen Zahlen durchgezählt, und daher heißt es am 9. Februar 2025: Super Bowl LIX. Übertragen in die arabischen Zahlen heißt das, die 59. Auflage steht an.

Genau wie das Datum, ist auch der Austragungsort schon lange bekannt: New Orleans. Die heimischen Saints werden nicht dabei sein. Sie gehören wie zwölf andere Mannschaften zu den Franchises, die keine Chance mehr haben, die Postseason - also die Playoffs - zu erreichen.

Neun Franchises sind schon sicher dabei. Als bislang letzte Mannschaft qualifizierte sich am Montag (23.12..2024, Ortszeit) die Green Bay Packers durch einen 34:0-Sieg gegen die schon zuvor in Bezug auf die Playoffs chancenlosen Saints für die K.o.-Runden.

Der Modus

Die National Football League (NFL) ist aufgeteilt in die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Beide Conferences, die in jeweils vier Divisions mit je vier Mannschaften unterteilt sind, schicken eine Franchise in den Super Bowl.

So kommt es, dass die Bezeichnungen der einzelnen K.o.-Runden vom im US-Sport üblichen Sprachgebrauch in den europäischen übertragen werden müssen. Die "Championship Games" genannten Conference Finals sind die Halbfinalspiele, in denen die beiden Teilnehmer des Super Bowls ermittelt werden.

Jede Conference schickt sieben Franchises in die Playoffs. Unabhängig von ihrer Bilanz, kommen die Sieger der acht Divisionen in die Playoffs. So kann es sein, dass Franchises die Postseason verpassen, obwohl sie eine schlechtere Bilanz von Siegen und Niederlagen haben.

Spielfrei für die besten Teams in jeder Conference

Die Franchises mit der besten Bilanz einer Conference haben in der ersten Runde der Playoffs spielfrei. In den sogenannten Wild-Card-Games treffen die drei anderen Sieger einer Division in einem Heimspiel auf die Mannschaften mit den nachfolgend besten Bilanzen. Bei gleichen Bilanzen entscheidet ein Tie-Breaker-System.

Anschließend geht es mit den Halbfinalspielen in den Conferences weiter, die ligaübergreifend das Viertelfinale bedeuten.

Da das Heimrecht in diesen Spielen von den Bilanzen abhängt, können auch die letzten Spiele der Regular Season noch sehr bedeutend für Franchises sein, die schon sicher in der Postseason vertreten sind.

Der Stand in der AFC

Die Kansas City Chiefs haben allerbeste Chancen, die AFC mit der besten Bilanz abzuschließen und somit eine sogenannte "bye week" am Wochenende der Wild-Card-Games zu haben, also spielfrei.

Allerdings hat die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes noch zwei Auswärtsspiele. Am 1. Weihnachtsfeiertag treten sie bei den Pittsburgh Steelers an, am ersten Wochenende des neuen Jahre bei den Denver Broncos, die noch Chancen haben, einen Platz in den Playoffs zu ergattern.

Sicher in den Playoffs Franchise Bilanz Kansas City Chiefs 14-1 Buffalo Bills 12-3 Pittsburgh Steelers 10-5 Baltimore Ravens 10-5 Houston Texans 9-6

Noch fünf Mannschaften in der AFC haben Chancen, die Playoffs zu erreichen.

Los Angeles Chargers: New England Patriots (a), Las Vegas Raiders (a)

Denver Broncos: Cincinnati Bengals (a), Kansas City Chiefs (h)

Cincinnati Bengals: Denver Broncos (h), Pittsburgh Steelers (a)

Miami Dolphins: Cleveland Browns (a), New York Jets (a)

Indianapolis Colts: New York Giants (a), Jacksonville Jaguars (h)

Chance auf Playoffs Franchise Bilanz Los Angeles Chargers 9-6 Denver Broncos 9-6 Cincinnati Bengals 7-8 Miami Dolphins 7-8 Indianapolis Colts 7-8

Ohne Chance auf Playoffs Franchise Bilanz New England Patriots 3-12 Jacksonville Jaguars 3-12 Tennessee Titans 3-12 Cleveland Browns 3-12 Las Vegas Raiders 3-12 New York Jets 4-11

Der Stand in der NFC

Ein sehr enges Rennen um die "bye week" in der ersten K.o.-Runde gibt es in der NFC, zumal noch direkte Duelle anstehen. Die Minnesota Vikings haben in der 17. Spielwoche die Green Bay Packers zu Gast, in ihrem letzten Spiel der Regular Season treten sie bei den Detroit Lions an.

Sicher in den Playoffs Franchise Bilanz Detroit Lions 13-2 Minnesota Vikings 13-2 Philadelphia Eagles 12-3 Green Bay Packers 11-4

Wie in der AFC, haben auch in der NFC noch fünf Franchises die Chance, die Playoffs zu erreichen. Direkte Duelle, machen das Rennen besonders spannend.

Washington Commanders: Atlanta Falcons (h), Dallas Cowboys (a)

Los Angeles Rams: Arizona Cardinal (h), Seattle Seahawks (h)

Atlanta Falcons: Washington Commanders (a), Carolina Panthers (h)

Tampa Bay Buccaneers: Carolina Panthers (h), New Orleans Saints (h)

Seattle Seahawks: Chicago Bears (a), Los Angeles Rams (a)

Chance auf Playoffs Franchise Bilanz Washington Commanders 10-5 Los Angeles Rams 9-6 Atlanta Falcons 8-7 Tampa Bay Buccaneers 8-7 Seattle Seahawks 8-7

Ohne Chance auf Playoffs Franchise Bilanz Arizona Cardinals 7-8 Dallas Cowboys 7-8 San Francisco 49ers 6-9 New Orleans Saints 5-10 Carolina Panthers 4-11 Chicago Bears 4-11 New York Giants 2-13