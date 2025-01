Letzter Spieltag in der NFL Bengals halten Playoff-Hoffnung am Leben Stand: 05.01.2025 08:53 Uhr

Die Cincinnati Bengals um Quarterback Joe Burrow haben mit ihrem fünften Sieg in Serie zum Saisonende der NFL ihre Playoff-Hoffnung am Leben gehalten. Die Bengals benötigen aber weiter die Schützenhilfe anderer Klubs. Die Baltimore Ravens sicherten sich in der US-Profiliga den Titel in der AFC North.

Cincinnati siegte am Samstagabend (04.01.2025/Ortszeit) bei den zum Saisonende schwächelnden Pittsburgh Steelers mit 19:17 (13:7) und beendt die reguläre Saison in der NFL mit neun Siegen bei acht Niederlagen. Für die Pittsburgh Steelers endete die Saison mit der vierten Niederlage in Serie. Das Team um Quarterback Russell Wilson stand aber bereits als Playoff-Teilnehmer fest.

Die Bengals müssen nach ihrem starken Schlussspurt in der Regular Season aber weiter auf Aussetzer der Konkurrenz hoffen: Sollten am Sonntagabend die Denver Broncos (Bilanz von 9-7, gegen die Kansas City Chiefs) und die Miami Dolphins (8-8, gegen New York Jets) jeweils ihre Spiele verlieren, würde sich Cincinnati den letzten freien Playoff-Spot in der AFC schnappen.

Dass die Chance immer noch am Leben ist, haben die Bengals vor allem Quarterback Burrow und ihrem Star-Receiver Ja'Marr Chase zu verdanken, beide lieferten jeweils Spielzeiten mit Rekordwerten ab. In Pittsburgh erzielten die beiden bei Cincinnatis erstem Ballbesitz einen Touchdown. Die Führung gaben die Bengals nicht mehr her, auch wenn danach einzig Kicker Cade York die weiteren Punkte holte.

Burrow warf für insgesamt 277 Yards und verpasste so nur knapp die Marke von 5.000 Yards in dieser Saison. Chase kam auf zehn gefangene Pässe für 96 Yards Raumgewinn. Damit wird er die Liga sowohl bei den gefangenen Touchdown-Pässen (17) als auch bei den gefangenen Pässen (127) und Yards (1.708) anführen und die sogenannte Triple-Crown holen.

Ravens machen Titel in der AFC North klar

Die Baltimore Ravens sicherten sich am letzten Spieltag erneut den Divisions-Titel in der AFC North mit einem ungefährdeten 35:10-Sieg gegen das Divisions-Schlusslicht Cleveland Browns. Quarterback-Star Lamar Jackson beendete die Saison mit Spitzenwerten. Er übertraf mit seinen 217 erworfenen Yards gegen die Browns die 4.000-Yards-Marke in der Saison, zugleich lief er mit 63 Yards zu insgesamt 915 Yards Raumgewinn. Bei 41 Touchdowns unterliefen ihm nur vier sogenannte Interceptions. Schon in der Vorsaison hatte Jackson den Titel als wertvollster Spieler der NFL-Hauptrunde erhalten.

Die Ravens sicherten sich zugleich Platz drei in der AFC und treffen damit am Wild-Card-Wochenende im eigenen Stadion entweder auf die Los Angeles Chargers oder die Pittsburgh Steelers.