NFL Chicago Bears beenden historische Niederlagenserie Stand: 06.10.2023 07:58 Uhr

Nach einer historisch schlechten Serie von saisonübergreifend 14 Niederlagen hintereinander in der NFL haben die Chicago Bears mal wieder gewonnen, und das bei den Washington Commanders sogar deutlich.

Zum Auftakt des fünften Spieltags in der US-Football-Profiliga hieß es am Donnerstag (05.10.2023/Ortszeit) letztlich 40:20 (27:3) für die Bears mit dem deutsch-amerikanischen Footballprofi Equanimeous St. Brown.

Während Wide Receiver St. Brown nur eine Nebenrolle spielte und keinen einzigen Pass fing, trumpften zwei Teamkollegen groß auf. Quarterback Justin Fields, der nach schwachen Leistungen zum Saisonstart heftig in der Kritik stand, warf für 282 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns. Allein drei davon landeten bei Passempfänger DJ Moore.

Die 230 Yards Raumgewinn, die Moore erzielte, waren der zweithöchste Wert, der einem Receiver der Bears jemals in einem einzigen Spiel gelang. Für den vierten Touchdown sorgte Tight End Cole Kmet.

In die Freude über den Sieg mischte sich bei Chicago allerdings Trauer um Dick Butkus, der im Alter von 80 Jahren gestorben war. Der frühere Middle Linebacker gilt als einer der härtesten Defensivspieler in der Geschichte der NFL.

"Dick war der ultimative Bear und einer der größten Spieler in der Geschichte der NFL" , sagte Teamchef George McCaskey: "Er verkörperte das, was unsere großartige Stadt ausmacht." NFL-Commissioner Roger Goodell lobte ihn als "leidenschaftlichen Konkurrenten, der die Linebacker-Position als einer der größten Spieler der NFL geprägt hat."

In seiner Karriere, die er komplett bei den Bears verbrachte, nahm Butkus an acht Pro Bowls teil und wurde zweimal zum besten Defensivspieler des Jahres in der NFL gewählt. 1973 zwang ihn eine Knieverletzung zum Rücktritt, knapp sechs Jahre später wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. Beim Spiel in Washington legten die Teams vor Spielbeginn eine Schweigeminute ein.