NFL beschließt mehr Spiele in der Hauptrunde

Das teilte die National Football League nach einer Sitzung der Teambesitzer mit. Die Zahl der Vorbereitungsspiele je Mannschaft wird im gleichen Schritt von vier auf drei reduziert. Hintergrund der Entscheidung sind die zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten durch ein weiteres Hauptrunden-Spiel. "Ein Vorteil dieser neuen Regelung ist, dass wir weltweit weiter wachsen können", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Die NFL hatte zuletzt ihre Rechte neu vergeben und einen gigantischen neuen TV-Vertrag abgeschlossen. Die NFL kassiert laut US-Medien zukünftig etwa 8,6 Milliarden Euro pro Saison.

Goodell zeigte sich zudem optimistisch, in der kommenden Saison in allen NFL-Stadien wieder Zuschauer empfangen zu können. "Football ist einfach nicht das Gleiche ohne Fans. Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Saison wieder volle Stadien haben werden." Auch in der NFL hatten aufgrund der Coronapandemie teilweise Spiele vor leeren Rängen stattgefunden.

dpa/sid | Stand: 31.03.2021, 10:11