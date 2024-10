American Football Brady kehrt als Klubbesitzer in die NFL zurück Stand: 16.10.2024 07:31 Uhr

Quarterback-Legende Tom Brady kehrt als Klubbesitzer in die NFL zurück. Der 47-Jährige wurde am Dienstag (15.10.2024) in Atlanta auf der Herbstversammlung der NFL-Eigentümer als Mitglied der Eigentümergruppe der Las Vegas Raiders zugelassen.

Brady, der seine aktive Karriere 2022 beendet hatte, wird einen Anteil von fünf Prozent erhalten. Zuletzt hatte es Wirbel wegen der sich anbahnenden Transaktion und Bradys Rolle als TV-Experte für den Sender Fox Sports gegeben.

Vor zwei Monaten hatte die NFL Bradys Zugang bei TV-Produktionen wegen seines möglichen Engagements an den Raiders eingeschränkt. Brady ist es untersagt, an Besprechungen zu Übertragungen teilzunehmen und er hat keinen Zugang zu Spielern, Trainern oder Teameinrichtungen. An Spielen der Raiders darf Brady zwar mitwirken, darf aber keine anderen Teams oder Offizielle kritisieren.

Künftig auch Trainer?

"Ich bin begierig darauf, für diese Organisation auf jede Art etwas beizusteuern und die große Tradition zu ehren", schrieb Brady bei X. Er wolle dazu beitragen, das Angebot an die Fans zu verbessern und "am wichtigsten, Football-Spiele zu gewinnen". Mehrheitsgesellschafter Davis sagte in einer Stellungnahme, er hoffe Brady werde eine Hilfe dabei sein, zukünftig einen Quarterback auszuwählen "und ihn womöglich auch zu trainieren".

Brady bereits Mitbesitzer von Birmingham City

Sollte der 47 Jahre alte Brady doch noch mal aus dem Ruhestand kommen und ein zweites Mal ein Comeback in der NFL geben wollen, müsste er seine Anteile verkaufen. Brady ist bereits Mitbesitzer der Las Vegas Aces aus der WNBA. Am Team der Basketballerinnen, das in den beiden vergangenen Jahren den Titel holte, hält ebenfalls Raiders-Besitzer Mark Davis die meisten Anteile. Brady investiert zudem in den englischen Fußball-Drittligisten Birmingham City.

Brady gilt als "GOAT" (Greatest of all time/Größter aller Zeiten) der NFL. Er spielte ab dem Jahr 2000 23 Saisons lang in der Liga und gewann sieben Mal den Super Bowl. Sechs seiner Ringe holte Brady mit den New England Patriots, den siebten mit den Tampa Bay Buccaneers, ehe er nach der Saison 2022 seine Karriere beendete.

Super Bowl 2028 in Atlanta

Atlanta hat derweil den Zuschlag für den Super Bowl LXII bekommen. Die Teambesitzer der NFL vergaben das Endspiel um die Meisterschaft für das Jahr 2028 an die Stadt im US-Bundesstaat Georgia. Zuletzt war das Mercedes-Benz Stadium 2019 Austragungsort, als sich die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams durchsetzten.