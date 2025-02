Streams, Wettbewerbe, Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 24.02.2025 16:37 Uhr

Die Biathlon-WM ist gerade vorbei, da beginnt für die Nordischen Skisportler und den Biathlon-Nachwuchs der Saisonhöhepunkt. Skispringer, Langläufer und Nordische Kombinierer ermitteln in Trondheim die Weltmeisterinnen und Weltmeister. Die Biathlon-Jugend und die Junioren sind in Östersund. Außerdem sind die Alpinen in Norwegen und Slowenien unterwegs. Hier gibt es die Übersicht, was wann in der Sportschau läuft.

Donnerstag, 27. Februar 2025 Wettkampf In der Sportschau Biathlon-WM: Einzel Juniorinnen 12,5 km 10.40 Uhr im Livestream Ski-WM: Langlauf-Sprint, Frauen 12.30 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Langlauf-Sprint, Männer 12.30 Uhr im Live-Ticker Biathlon-WM: Einzel Junioren 15 km 14.25 Uhr im Livestream Ski-WM: Nordische Kombi, 5-km-Massenstart Frauen, Langlauf 15 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Nordische Kombi, Massenstart Frauen, Springen 17 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Skispringen, Frauen, Normalschanze - Quali 20.30 Uhr

Freitag, 28. Februar 2025 Wettkampf In der Sportschau Ski Alpin: Abfahrt Frauen Weltcup in Kvitfjell 10.30 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Nordische Kombi, Mixed Normalschanze, Springen 12 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Skispringen, Normalschanze Frauen 14 Uhr im Live-Ticker Biathlon: Mixed-Staffel Junioren 4x6 km 15.55 im Livestream Ski-WM: Nordische Kombi, Mixed Normalschanze, 4x5 km Langlauf 16.05 Uhr im Live-Ticker

Samstag, 1. März 2025 Wettbewerb In der Sportschau Ski-Alpin: Riesenslalom Männer, Weltcup Kranjska Gora, 1. Lauf 9.30 Uhr im Live-Ticker Ski Alpin: Abfahrt Frauen Weltcup in Kvitfjell 10.30 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Nordische Kombi, Normalschanze Männer, Springen 12 Uhr im Live-Ticker Ski-Alpin: Riesenslalom Männer, Weltcup Kranjska Gora, 2. Lauf 12.30 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Langlauf, 20 km Skiathlon Männer 14 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Nordische Kombi, Normalschanze Männer, 7,5 km Langlauf 16 Uhr im Live-Ticker Ski-WM: Skispringen Normalschanze Männer 20.30 Uhr