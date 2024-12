Wettbewerbe und Zeiten So läuft der Wintersport am Wochenende in der Sportschau Stand: 13.12.2024 15:13 Uhr

Kein Verschnaufen im Wintersport: Auch am dritten Advents-Wochenende geht es über Pisten, durch die Lüfte, durch Eisrinnen oder an den Schießstand.

Die Biathleten starten im malerischen Hochfilzen, für Skeletonis und Bobpiloten geht es in der schnellen Eisbahn von Sigulda bergab. Die deutschen Skispringer haben in Titisee-Neustadt, die Rodler in Oberhof einen Heim-Weltcup. Für die Skispringerinnen geht es nach China, für die Alpin-Frauen in die USA. Die Alpin-Männer sind nach ihrem Übersee-Trip wieder in Europa. Was wann läuft - hier gibt es den Überblick.

Der Wintersport in der Sportschau am Samstag, 14.12.2024 Wettbewerb In der Sportschau Ski Alpin: Weltcup Val d'Isere - Riesenslalom Männer 9 Uhr im Live-Ticker Bob: Weltcup in Sigulda - Monobob Frauen, 1. Lauf 9 Uhr - Live-Ergebnisse Skispringen: Weltcup in Zhangjiakou - Einzel Frauen 9.30 Uhr im Live-Ticker Rodeln: Weltcup Oberhof - Doppelsitzer Männer, 1. Lauf 9.30 Uhr - Live-Ergebnisse Rodeln: Weltcup Oberhof - Doppesitzer Frauen, 1. Lauf 10.17 Uhr - Live-Ergebnisse Rodeln: Weltcup Oberhof - Doppelsitzer Männer, 2. Lauf 11.10 Uhr - Live-Ergebnisse Rodeln: Weltcup Oberhof - Doppesitzer Frauen, 2. Lauf 11.46 Uhr - Live-Ergebnisse Biathlon: Weltcup Hochfilzen - 10-km-Verfolgung Frauen 12.30 Uhr im Live-Ticker Rodeln: Weltcup Oberhof - Einsitzer Frauen, 1. Lauf 12.36 Uhr - Live-Ergebnisse Bob: Weltcup in Sigulda - Zweierbob Männer, 1. Lauf 13 Uhr - Live-Ergebnisse Rodeln: Weltcup Oberhof - Einsitzer Frauen, 2. Lauf 13.53 Uhr - Live-Ergebnisse Biathlon: Weltcup Hochfilzen - 12,5-km-Verfolgung Männer 14.45 Uhr im Live-Ticker Skispringen: Weltcup Titisee-Neustadt - Einzel Männer 16 Uhr im Live-Ticker Skilanglauf: Weltcup Davos - Sprint Freistil Frauen 17.15 Uhr im Live-Ticker Skilanglauf: Weltcup Davos - Sprint Freistil Männer 17.15 Uhr im Live-Ticker Ski Alpin: Weltcup Beaver Creek - Abfahrt Frauen 19 Uhr im Live-Ticker