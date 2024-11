Wettbewerbe und Zeiten So läuft das erste Wintersport-Wochenende in der Sportschau Stand: 18.11.2024 12:03 Uhr

Der Wintersport nimmt Fahrt auf: Das Auftakt-Wochenende der Skispringerinnen und Skispringer gibt es live in der ARD und auf sportschau.de.

Die Adler fliegen wieder! Die Weltcup-Saison im Skispringen wird in Lillehammer eröffnet. Für Katharina Schmid, Andreas Wellinger und Co. geht es mit einem Mixed-Wettbewerb los. Die Springen sehen Sie live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de. Außerdem im (Live)-Programm: Die Slalom-Rennen in Gurgl, Skeleton, Freestyle und Eiskunstlaufen.