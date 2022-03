Snowboardcrosser Martin Nörl feiert historischen Triumph

Martin Nörl hat trotz des Aus im Viertelfinale des Snowboardcross-Weltcups in Veysonnaz den Gesamtweltcup gewonnen. Sein ärgster Konkurrent im Kampf um die Gesamtwertung Alessandro Hämmerle, der 45 Punkte hinter dem Adlkofener lag, war in der Schweiz nicht am Start: Der Olympiasieger fiel wegen einer Corona-Infektion aus.

Der Österreicher hatte die vergangenen drei Saisons allesamt als Bester des Weltcups abgeschlossen. Sein Landsman Jakob Dusek, 67 Punkte hinter Nörel, schied bereits im Achtelfinale aus.

Vor 0lympia: Drei Siege in Serie für Nörl