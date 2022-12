Snowboard Crosser Nörl erneut auf dem Podium Stand: 17.12.2022 12:50 Uhr

Martin Nörl befindet sich im Snowboardcross weiterhin in Top-Form und fuhr erneut auf das Podium. In der Halfpipe gab es Achtungserfolge.

Gesamtweltcupsieger Martin Nörl präsentiert sich im Snowboardcross weiter in herausragender Form. Im dritten Weltcup-Rennen des Winters kurvte der 29-Jährige zum dritten Mal auf das Podest und belegte am Samstag im italienischen Cervinia Rang zwei.

Den Sieg sicherte sich der Franzose Loan Bozzolo, Dritter wurde Kalle Koblet aus der Schweiz. Den Weltcup-Auftakt im französischen Les Deux Alpes vor knapp zwei Wochen hatte Nörl gewonnen, beim ersten Rennen in Cervinia fuhr der Landshuter am Freitag auf Platz zwei.

Im Viertelfinale schied Paul Berg aus, in der ersten Runde war für Sebastian Pietrzykowski, Leon Ulbricht und Jana Fischer Endstation.

Deutsche in der Halfpipe mit Achtungserfolg

Die Freestyle-Snowboarder freuten sich ebenfalls über einen Achtungserfolg: Christoph Lechner und Leilani Ettel sind beim Weltcup-Auftakt in Copper Mountain/Colorado in die Top 10 gesprungen. Lechner verpasste in der Halfpipe nach einem verpatzten Double Cork 1080 im ersten Lauf ein noch besseres Resultat, feierte aber auf Platz zehn sein bestes Weltcup-Ergebnis. Ettel wurde Siebte und erfüllte die WM-Norm.