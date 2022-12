Snowboardcross Nörl fährt zweiten Podestplatz der Saison ein Stand: 16.12.2022 12:20 Uhr

Gesamtweltcupsieger Martin Nörl hat in Cervinia den zweiten Podestplatz der Saison eingefahren. Auch Paul Berg holte ein gutes Ergebnis.

Die Form stimmt bei Gesamtweltcupsieger Martin Nörl. Beim Auftakt im französischen Les Deux Alpes war er mit einem Sieg in die Saison gestartet. Im italienischen Cervinia feierte der 29-jährige Snowboardcrosser am Freitag (16.12.22) mit Platz drei jetzt den nächsten Podestplatz. Besser war am Ende nur Sieger Alessandro Hämmerle (AUT), der sich noch vor Jakob Dussek (AUT) durchsetzen konnte.

Paul Berg fuhr als Fünfter ein weiteres gutes Ergebnis für das Team Snowboard Germany ein. Für Leon Beckhaus war dagegen bereits im Achtelfinale Endstation.

Fischer gute Achte

Bei den Frauen kämpfte sich Jana Fischer bis ins kleine Finale. Am Ende war es Rang acht für die 23-Jährige Snowboarderin aus Titisee-Neustadt. Den Sieg sicherte sich die Französin Chloe Trespeuch vor ihrer Teamkollegin Manon Petit Lenoir.

Für die Snowboardcrosser ist es in Cervinia erst der zweite Weltcup der Saison. Die Wettbewerbe im österreichischen Montafon waren zunächst verlegt und dann endgültig abgesagt worden.