Wegen Schneemangel Snowboardcross-Weltcup im Montafon fällt aus Stand: 05.12.2022 16:59 Uhr

Weil im Montafon noch nicht genügend Schnee liegt, findet der für den 19. und 20. Dezember geplante Weltcup im Snowboardcross nicht statt.

Nach zwei Verschiebungen ist der Weltcup der Snowboardcrosser im österreichischen Montafon endgültig abgesagt worden. Das entschied der Österreichische Skiverband (ÖSV) gemeinsam mit dem Weltverband FIS und dem lokalen Organisationskomitee.

Zuletzt waren die Wettbewerbe vom 8. und 9. Dezember auf den 19. und 20. Dezember verlegt worden. " Die langfristige Wettervorhersage und der aktuell vorhandene Schnee, der eine sehr gute Grundlage für den touristischen Betrieb bietet, lassen den aufwendigen Bau einer weltcuptauglichen Snowboardcross-Strecke nicht zu ", teilte ÖSV-Eventleiter Rupert Steger mit. Unter diesen Voraussetzungen sei die Austragung " leider nicht möglich ".

Nörl gewinnt den Auftakt

Zuvor war Mitte Oktober bereits der Saisonstart für Gesamtweltcupsieger Martin Nörl und Co. in Les Deux Alpes (Frankreich) erst wetterbedingt gestrichen, dann aber doch auf das vergangene Wochenende verschoben worden. Nörl gewann am Sonntag souverän das Finale.