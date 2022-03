Snowboard Riesenslalom | Rogla

Ramona Hofmeister sichert mit erstem Saison-Sieg die kleine Kristallkugel

Stand: 16.03.2022, 13:45 Uhr

Ramona Hofmeister hat beim Parallell-Riesenslalom in Rogla ihren ersten Weltcup-Sieg der Saison gefeiert und sich so die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gesichert. Bei den Männern ging die an Stefan Baumeister.