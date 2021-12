Beim Parallel-Riesenslalom im russischen Bannoye zeigten Ramona Hofmeister, Stefan Baumeister mit Platz zwei und Carolin Langenhorst als Dritte am Samstag (11.12.2021), dass sie in der Olympiasaison in Form sind. Auch Melanie Hochreiter, die im Viertelfinale scheiterte, knackte gleich beim Saisonstart die nationale Norm für die Olympischen Winterspiele.

Hofmeister von Run zu Run besser unterwegs

Im Halbfinale waren Carolin Langenhorst und Ramona Hofmeister aufeinandergetroffen. Dabei hatte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin die Brettspitze knapp vorne und zog souverän ins Finale ein.