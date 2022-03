Der deutsche Snowboard-Freestyler Leon Vockensperger ist am Sonntag (06.03.2023) beim Weltcup zum Sieg gesprungen. Bei schwierigen Bedingungen mit viel Wind und schlechter Sicht in Bakuriani behielt der Rosenheimer den Durchblick und brachte zwei grandiose Läufe in die Wertung.