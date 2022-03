Für Ramona Hofmeister wäre sogar noch mehr drin gewesen. In ihrem Halbfinallauf gegen die Japanerin Tsubaki Miki lag die Bayerin bis zum vorletzten Tor in Führung, war dann aber offenbar mit den Gedanken schon beim Jubeln, rutschte weg und verschenkte so den Einzug ins Finale.

Kurioser Doppelsieg für Miki und Zogg

Ihren Lauf um Platz drei brachte Hofmeister dann aber super-sicher ins Tal: Gegen die im Weltcup führende Österreicherin Daniela Ulbing gewann sie mit klarem Vorsprung.