Das macht Lust auf mehr: Mit durchweg guten Leistungen haben die deutschen Skispringer die Qualifikation in Klingenthal bestanden. Am Ende standen sechs Top-15-Plätze für die DSV -Athleten zu Buche.

Geiger auf Rang zwei, Wellinger Fünfter

Vor allem Karl Geiger setzte am Freitag (10.12.2021) erneut ein Ausrufezeichen. Der Gesamtweltcup-Führende kam auf 131 Meter (130,9 Punkte) und musste sich damit nur Ryoyu Kobayashi geschlagen geben, der zwei Meter weiter sprang. Der Japaner war Ende November nach seinem Sieg in Ruka positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste zuletzt den Weltcup in Wisla.

Neben Geiger konnte auch Andreas Wellinger glänzen. Der Olympiasieger von 2018 landete mit 129 Metern auf Rang fünf. Dritter wurde Kamil Stoch aus Polen (129,6 Meter).

Auch Eisenbichler, Paschke, Leyhe und Schmid mühelos

Hinter dem Duo rundeten Pius Paschke, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Constantin Schmidt das starke deutsche Mannschaftsergebnis ab. Leyhe (128 Meter) und Paschke (127,5 Meter) schafften es unter die besten zehn, Eisenbichler (124 Meter) und Schmidt (122,5 Meter) landeten auf den Plätzen 13. und 15.

Geiger führt Gesamtweltcup an

Geiger, der zum Auftakt in Nischni Tagil gewonnen hatte, ist im sächsischen Klingenthal bisher nie über Rang fünf hinausgekommen. Der 28-Jährige führt nach bisher fünf Einzelspringen in dieser Saison das Weltcup-Tableau mit 355 Punkten vor Anze Lanisek und Eisenbichler an. Der Slowene Lanisek beendete die Qualifikation mit 116,5 Meter als 40.

jsc | Stand: 10.12.2021, 20:27