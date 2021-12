Skispringen | Weltcup in Engelberg

Alle sechs DSV-Springer überstehen Qualifikation

Die deutschen Skispringer werden in voller Mannschaftsstärke beim Weltcup in Engelberg antreten. Bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee schafften es zwar alle sechs in den Wettkampf, sie haben aber auch noch Luft nach oben.