Skispringen

Die vier Austragungsorte - alle ohne Fans

Die traurige Nachricht zuerst: Die Tournee 2021/22 findet ohne Zuschauer statt. Am Donnerstag (23.12.21) gaben die Österreicher bekannt, dass nun auch sie die Zuschauer wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus ausschließen. Traditionell startet das Riesen-Event mit dem Qualifikationsspringen am 28. Dezember in der Oberstdorfer Schattenberg-Arena, dann zieht der Tross über Silvester weiter nach Garmisch-Partenkirchen und erklimmt die Olympiaschanze. Nach den beiden Springen in Deutschland geht es über die Grenze nach Österreich: Ab dem 2. Januar wird in Innsbruck im Bergisel-Stadion gesprungen, der Tourneeabschluss ist am 5./6. Januar wie immer auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen.

Die Übertraungszeiten

In Oberstdorf beginnen die Quali am 28. Dezember und das Springen tags darauf jeweils um 16.30 Uhr - Das Erste überträgt live, auch sportschau.de ist bei allen Events der Tournee mit einem Liveticker am Start. Die Quali in Garmisch-Partenkirchen an Silvester und das Neujahrsspringen starten jeweils um 14 Uhr (ZDF). Innsbruck folgt am 2. und 3. Januar (jeweils 13.30 Uhr/ZDF), Bischofshofen am 5. Januar ab 17.15 Uhr und am 6. Januar ab 17.30 Uhr (Das Erste/sportschau.de).

Die deutschen Starter

Noch hat Bundestrainer Stefan Horngacher seinen endgültigen Kader für die Tournee nicht nominiert - am 27. Januar gibt er um 14 Uhr eine Online-Pressekonferenz. Sicher ist aber, dass Topfavorit Karl Geiger als Nummer 1 im Gesamtweltcup das deutsche Aufgebot anführen wird. Auch Markus Eisenbichler (7. im Weltcup), Pius Paschke (14.), Constantin Schmid (15.), Stephan Leyhe (21.) und Andreas Wellinger (22.) sind gesetzt, Severin Freund qualifizierte sich über den Continental Cup. Auch Martin Hamann, Luca Roth und David Siegel sollten sich über Silvester erstmal nichts anderes vornehmen.

Die Favoriten

Karl Geiger führt im Weltcup mit fast 100 Punkten Vorsprung auf den Japaner Ryoyu Kobayashi, der allerdings das letzte Springen in Engelberg vor Geiger gewann. Ein Top-Saison springen zudem der Norweger Halvor Egner Granerud, der Slowene Anze Lanisek und Graneruds Teamkollege Marius Lindvik. Markus Eisenbichler war zuletzt völlig außer Form, hat aber genug Erfahrung, um zur Tournee topfit zu sein.

Die Besten der Besten

Fünf Tournee-Gesamtsiege gab es bisher nur von einem Athleten: Der Finne Janne Ahonen war 98/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 und 2007/08 erfolgreich. Viermal gewann die deutsche Skisprung-Legende Jens Weißflog. Weißflog hält gemeinsam mit dem Norweger Björn Wikola den Rekord an Tagesiegen (10), vor Ahonen und dem Österreicher Gregor Schlierenzauer (je 9).

Die Tournee-Grand-Slam-Champions

Sven Hannawald wird für immer in der Rekordbüchern der Tournee stehen, weil er 2001/02 als Erster das Kunststück schaffte, alle vier Springen für sich zu entscheiden. 16 Jahre später gelang das auch dem Polen Kamil Stoch und gleich im Jahr darauf dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

Die Schanzenrekorde

Rekordspringer der Tournee: Dawid Kubacki aus Polen

Der Schanzenrekord in der Oberstdorfer Schattenberg-Arena ist langsam überfällig: Der Norweger Sigurd Pettersen hält die Bestmarke mit 143,5 Metern bereits seit 2003. Sieben Jahre jünger, aber exakt gleichlang, war der bisher beste Sprung in Garmisch, hier hat sich der Schweizer Simon Ammann verewigt. Am Bergisel in Innsburck ist Michael Hayböck aus Österreich mit 138 Metern aus dem Jahr 2015 der Allzeit-Beste, in Bischofshofen hält Dawid Kubacki aus Polen seit 2019 den Rekord mit 145 Metern. Damit landete er auch den weitesten Satz, den es bisher in der Tourneegeschichte gab.

Das Preisgeld

Zur 70. Ausgabe der Vierschanzentournee heben die Organisatoren das Preisgeld deutlich an: 100.000 Schweizer Franken (etwa 96.000 Euro) erhält der Gesamtsieger zusätzlich zu den üblichen Weltcupprämien - damit wird das Preisgeld für den Champions verfünffacht. Das kumulierte Preisgeld, das über die vier Tournee-Stationen insgesamt ausgeschüttet wird, steigt damit auf 400.000 Franken (384.000 Euro). Jeweils 75.000 Franken werden pro Ort als übliche Weltcupprämie und für den Qualifikationssieg ausbezahlt.