Vierschanzentournee Deutsche Skispringer überstehen Bischofshofen-Quali - fliegen aber hinterher Stand: 05.01.2023 18:02 Uhr

Zum Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen haben alle sieben deutschen Springer die Qualifikation überstanden. Die größten Weiten sprangen aber andere.

Von Dirk Hofmeister , Jonas Schlott

Granerud siegt vor Kubacki

Bei Dauerregen, frühlingshaften 11 Grad und Rückenwind bestimmten am Donnerstag (05.01.2023) die Tournee-Favoriten das Geschehen. Gesamtspitzenreiter Halvor Egner Granerud gewann mit 137 Metern vor seinem ärgsten Verfolger, Weltcupspitzenreiter Dawid Kubacki aus Polen (137,5 Meter). Bester Deutscher war Constantin Schmid mit 132 Metern als 13.

Deutsch-deutsches Duell Schmid vs. Paschke

Schmid war damit der einzige deutsche Springer in den Top 15 und der Lichtblick im Team von Bundstrainer Stefan Horngacher. Beim Finale der Tournee am Freitag kämpft Schmid nun in einem deutsch-deutschen Duell um das Weiterkommen. Schmid tritt in den K.o-Duellen gegen Pius Paschke an, der mit 119,5 Metern nur 38. wurde.

Geiger und Wellinger nur 24. und 25.

Die deutschen Top-Namen konnten dagegen nicht überzeugen: Andreas Wellinger (Ruhpolding) mit 124 Metern und Karl Geiger (Oberstdorf) mit 126 Metern kamen nur auf die Ränge 24 und 25. Immerhin: Geiger, der bei der Quali von Innsbruck noch ausgeschieden war, schaffte es diesmal in den Wettkampf.

Raimund zweitbester Deutscher

Philipp Raimund (Oberstdorf) wurde mit 132,5 Metern 17. Der 22-Jährige, der bei den drei Tournee-Etappen jeweils in die Top 15 kam, war mit seinem Sprung und der Platzierung unzufrieden: "In dem Sprung wäre so viel mehr drin gewesen. Ich hatte gute Bedingungen, bin aber zu aggressiv im Flug gewesen" , sagte der Oberstdorfer im ZDF. Stephan Leyhe (Willingen) flog an seinem 31. Geburtstag auf 129,5 Meter und wurde so noch vor Wellinger und Geiger 22.

Eisenbichler: "Nervt mich"

Unzufrieden war einmal mehr Markus Eisenbichler. Der Siegsdorfer kam mit 126 Metern nur auf Rang 31 und schimpfte: " Das nervt mich. Das geht mir im Moment auf den Keks. Das ist mein Fehler. Das liegt nicht am Material, das liegt einfach an meinem Können" , sagte der mehrfache Weltmeister im ZDF.

Gesamtwertung: Granerud führt überlegen

In der Tournee-Gesamtwertung führt Granerud, der die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, mit 877,8 Punkten überlegen vor Kubacki. Der zweitplatzierte Pole, der das Springen in Innsbruck gewann, hat vor dem Tour-Finale am Freitag (06.01.2023) mit 854,5 Zählern schon 23,3 Punkte Rückstand. Gesamt-Dritter ist der Slowene Anze Lanisek (823,5 Punkte). Als bester Deutscher liegt Andreas Wellinger auf Rang acht (776,4 Punkte).