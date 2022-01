Entscheidung ab 17.30 Uhr

Karl Geiger konnte mit seinem Sprung auf nur 123 Meter nicht im Kampf um die vorderen Plätze eingreifen, er landete nur auf Rang 37. Das finale Springen der Tournee findet noch am Donnerstag statt - ab 17.30 Uhr fällt die Entscheidung (im Livestream und Ticker) über den Tages- und Gesamtsieg. Kobayashi könnte dann zum zweiten Mal nach 2018/2019 alle vier Springen der Tournee gewinnen.

"Markus hat das richtig gut gemacht" , lobte Bundestrainer Stefan Horngacher in der Sportschau. "Der Karl war leider extrem zu spät." Geiger berichtete über Probleme mit der Bindung nach der Landung: "Der Clip ist mir bei der Landung aufgegangen, dafür hat es mich beim Ausfahren wenig behindert. Aber der Sprung ist insgesamt nicht gut gelaufen. Das soll nachher dann besser sein, deutlich pünktlicher."

Granerud nur auf Rang 33

Der Gesamt-Zweite Marius Lindvik aus Norwegen kam in der Quali auf 134 Meter und wurde Dritter, sein in der Tournee-Wertung auf Rang drei liegender Landsmann Halvor Egner Granerud flog auf nur 124,5 Meter und wurde 32.

Dreikampf um Gesamt-Podest

Später am Nachmittag (ab 17.30 Uhr) dürfte sich ein Dreikampf um den dritten Platz in der Gesamtwertung drei entfachen: Granerud (845,8 Punkte) als Dritter sowie Eisenbichler (842,4 Punkte) und Geiger (841,7 Punkte) liegen nur 4,1 Zähler auseinander. Der Tournee-Gesamtsieg dürfte Kobayashi (884,5 Punkte) nicht mehr zu nehmen sein, auf den Gesamt-Zweiten Lindvik (866,6 Punkte) hat er einen komfortablen Vorsprung.

DSV -Quintett zwischen Rang 19 und 42

Neben Eisenbichler und Geiger qualifizierten sich auch die anderen fünf Deutschen - bei Temperaturen um die Null Grad, insgesamt ruhigen Bedingungen aber zunehmendem Rückenwind schaffte es das Quintett nicht in die Top 15.

Severin Freund (131,0 Meter) wurde 19., Stephan Leyhe (130,0 Meter) 26., Constantin Schmid (128,5 Meter) 29., Pius Paschke (124,0 Meter) 39. und Andreas Wellinger (124,5 Meter) 42..

Schmid und Leyhe waren entsprechend unzufrieden. "Ich wollte mir eine bessere Ausgangsposition schaffen. Jetzt starte ich wieder so früh wie gestern" , sagte Schmid in der Sportschau. "Der Sprung war nicht optimal. Ich war zu kurz am Tisch. Bin ein bisschen abgerutscht und dann bremse ich über das Eck. Das muss ich jetzt im Wettkampf besser machen." Leyhe sagte: "Der Sprung ist soweit okay, alles ist dicht beieinander, und dann entscheiden ein paar Punkte über die Plätze. Der Sprung war solide, ein bisschen früh an der Kante."

Freund gegen Granerud - Wellinger gegen Kraft

In den K.o.-Duellen kommt es im Finale ab 17.30 Uhr zu einigen namhaften Aufeinandertreffen: So muss Freund gegen Granerud ran, Wellinger bekommt es mit dem Österreicher Stefan Kraft zu tun, auch Geiger muss sich gegen einen erstarkten Österreicher durchsetzen, er trifft auf Manuel Fettner. Eisenbichler trifft auf den früheren Olympiasieger Simon Amman aus der Schweiz.