Weltcup in Wisla Überflieger Paschke vor nächstem Skisprung-Triumph Stand: 08.12.2024 16:24 Uhr

Pius Pascke bleibt unglaublich stark - und hat sehr gute Chancen auf seinen dritten Weltcup-Erfolg in diesem Winter. Der Oberbayer führt in Wisla dank eines bärenstarken Sprungs. Dahinter ist das Feld ganz dicht zusammen.

Auch Andreas Wellinger darf auf einen Podestplatz hoffen. Der Ruhpoldinger liegt auf Platz sieben, nur 8,3 Punkte hinter dem drittplatzierten Österreicher Jan Hoerl. Hoerls Landsmann Stefan Kraft ist der ärgeste Verfolger von Paschke, sein Rückstand auf den 34-Jährigen vom WSV Kiefersfeldn beträgt 3,4 Zähler.

Paschke macht einfach weiter

Pius Paschke scheint im Gelben Trikot weiterhin aufzublühen. Am Samstag war er bereits auf Platz drei gesprungen, sein vierter Podest-Platz im fünften Springen. Am Samstag landete er hinter Sieger Daniel Tschofenig und dem Schweizer Gregor Deschwanden, die auch am Sonntag auf Platz vier und sechs noch um den Sieg mitspringen.

Paschke habe sich bereits an sein neues Hobby, dem Podestplätze-Sammeln, "gewöhnt" , hatte der Oberbayer am Samstag gesagt und mit Blick auf Sonntag erklärt: "Im Flug hab ich ein bisschen verwackelt und bei der Landung auch. Also es geht schon noch was. Das ist die Aufgabe für morgen." Gesagt getan: Mit 136 Metern (149 Punkte) sprang er so weit wie kein anderer.

Nur fünf Punkte zwischen Geiger und Leyhe

Das Feld hinter der Top 10 liegt nach dem ersten Sprung unglaublich dicht beieinander: Karl Geiger (Oberstdorf) auf Platz elf liegt nur 5,1 Punkte vor Stephan Leyhe (Willingen) auf dem 22. Rang.

Restliche deutsche Springer tun sich schwer

Im Vergleich zum Samstag ließen die übrigen DSV-Adler ein wenig die Flügel hängen. Philipp Raimund, am Samstag noch guter 14., schaffte den Cut für Durchgang zwei ebenso nicht wie Youngster Adrian Tittel (20 Jahre/Aue) und Oldie Markus Eisenbichler (33/Siegsdorf).

Tittel hatte am Samstag bereits die Qualifkation nicht gepackt. Für Eisenbichler, der nach einjähriger Rückstufung ins B-Team wieder im Weltcup startet, war an beiden Tagen nach dem ersten Sprung Schluss.