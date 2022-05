Sie sei allerdings zuversichtlich, das Thema bis zum Winter in den Griff zu bekommen. " Das ist ein harter Job", sagte sie, "aber ich bin motiviert, und es macht mir Spaß ." Sie beteuert jedoch, sie habe "Spaß" auf ihrem Weg zurück.

Im August will die zweimalige Weltmeisterin und dreimalige Gewinnerin des Gesamtweltcups wieder springen, im Dezember beim Weltcup in Lillehammer in die WM-Saison starten. Allerdings nur, wenn der Körper wirklich mitspielt. Aktuell, sagt Lundby, habe sie den Eindruck, ihre Rückkehr sei " gesundheitlich vertretbar ".

Quelle: sid